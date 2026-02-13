Dört maçlık yenilgi serisinden sonra Rennes, Ligue 1'de ilk altı sırayı hedefleyen çabalarını, kendine güvenen ve formda olan PSG'yi evinde yenerek canlandırmak için çaresizce mücadele ediyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Rennes - Paris Saint-Germain maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Rennes vs Paris Saint-Germain maç başlangıç saati

Rennes ve Paris Saint-Germain maçı 13 Şubat 2026 tarihinde 18:00 GMT ve 13:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Rennes, tüm turnuvalarda son beş maçında galibiyet alamadı ve arka arkaya dört mağlubiyet aldı. En son Ligue 1'de Lens'e deplasmanda yenildi, ancak Kırmızı-Siyahlar sıralamada altıncı sırada yer alıyor.

Habib Beye'nin yakın zamanda kovulmasının ardından teknik direktörsüz kalan Kırmızı-Siyahlar, Lille'in Brest'e karşı oynayacağı maçta yenilgiye uğraması halinde beşinci sıraya yükselebilir.

Getty Images

PSG ise, son maçında Le Classique'de Olympique Marseille'yi ezici bir skorla mağlup ederek formunun zirvesine ulaştı, Ligue 1'deki galibiyet serisini yedi maça çıkardı ve liderliğini korudu.

Parisliler, Rennes deplasmanında Ligue 1'de sekizinci galibiyetini almayı hedefliyor ve Lens'e iki puan fark atarak liderliğini koruyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Rennes oyuncuları Jérémy Jacquet, Abdelhamid Ait Boudlal, Glen Kamara ve Quentin Ndjantou çeşitli sorunlar nedeniyle PSG maçında forma giyemeyecek, Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé ve Yassir Zabiri gibi diğer birkaç oyuncunun da durumu belirsiz.

Getty Images

PSG'nin sakatlık listesinde ise Quentin Ndjantou ve Fabián Ruiz gibi önemli oyuncuların uzun süreli yokluğu yer alıyor. İyi haber ise Achraf Hakimi'nin cezasının sona ermesi.

PSG, Rennes'e karşı altı maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve tüm turnuvalarda oynadıkları son karşılaşmalarda beş galibiyet (Aralık 2025'te evinde aldığı 5-0'lık ezici galibiyet dahil) ve bir beraberlik kaydetti.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Rennes vs Paris Saint-Germain maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: