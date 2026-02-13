Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoRennes
Roazhon Park
team-logoParis Saint-Germain
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Austin Ditlhobolo

Bugün oynanacak Rennes - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Rennes ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 maçını nasıl izleyebileceğiniz, maçın başlama saati ve takım haberleri.

Dört maçlık yenilgi serisinden sonra Rennes, Ligue 1'de ilk altı sırayı hedefleyen çabalarını, kendine güvenen ve formda olan PSG'yi evinde yenerek canlandırmak için çaresizce mücadele ediyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Rennes - Paris Saint-Germain maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Rennes vs Paris Saint-Germain maç başlangıç saati

crest
1. Lig - 1. Lig
Roazhon Park

Rennes ve Paris Saint-Germain maçı 13 Şubat 2026 tarihinde 18:00 GMT ve 13:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Rennes, tüm turnuvalarda son beş maçında galibiyet alamadı ve arka arkaya dört mağlubiyet aldı. En son Ligue 1'de Lens'e deplasmanda yenildi, ancak Kırmızı-Siyahlar sıralamada altıncı sırada yer alıyor.

Habib Beye'nin yakın zamanda kovulmasının ardından teknik direktörsüz kalan Kırmızı-Siyahlar, Lille'in Brest'e karşı oynayacağı maçta yenilgiye uğraması halinde beşinci sıraya yükselebilir.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-RENNESGetty Images

PSG ise, son maçında Le Classique'de Olympique Marseille'yi ezici bir skorla mağlup ederek formunun zirvesine ulaştı, Ligue 1'deki galibiyet serisini yedi maça çıkardı ve liderliğini korudu.

Parisliler, Rennes deplasmanında Ligue 1'de sekizinci galibiyetini almayı hedefliyor ve Lens'e iki puan fark atarak liderliğini koruyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Rennes oyuncuları Jérémy Jacquet, Abdelhamid Ait Boudlal, Glen Kamara ve Quentin Ndjantou çeşitli sorunlar nedeniyle PSG maçında forma giyemeyecek, Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé ve Yassir Zabiri gibi diğer birkaç oyuncunun da durumu belirsiz.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEGetty Images

PSG'nin sakatlık listesinde ise Quentin Ndjantou ve Fabián Ruiz gibi önemli oyuncuların uzun süreli yokluğu yer alıyor. İyi haber ise Achraf Hakimi'nin cezasının sona ermesi.

PSG, Rennes'e karşı altı maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve tüm turnuvalarda oynadıkları son karşılaşmalarda beş galibiyet (Aralık 2025'te evinde aldığı 5-0'lık ezici galibiyet dahil) ve bir beraberlik kaydetti.

Takım haberleri ve kadrolar

Rennes vs Paris Saint-Germain Muhtemel kadrolar

RennesHome team crest

3-5-2

Diziliş

4-3-3

Home team crestPSG
50
M. Silistrie
36
A. Seidu
24
A. Rouault
3
L. Brassier
11
M. Tamari
45
M. Camara
17
S. Szymanski
21
V. Rongier
70
A. Nordin
7
B. Embolo
9
E. Lepaul
39
M. Safonov
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
5
Marquinhos
51
W. Pacho
17
Vitinha
33
W. Zaire-Emery
87
J. Neves
29
B. Barcola
10
O. Dembele
14
D. Doue

4-3-3

PSGAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Beye

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

REN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
2/13
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

PSG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Kaydı

REN

Son 5 maçları

PSG

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

4

Galibiyetler

3

Gol sayısı

14
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Rennes vs Paris Saint-Germain maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

0