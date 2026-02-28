Man City, Premier League sezonunun sonlarında genellikle formunun zirvesine ulaşır. Sırada, küme düşme tehlikesi yaşayan Leeds'e yapacakları deplasman var.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Leeds - Man City maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Leeds vs Manchester City maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Elland Road

Leeds vs Manchester City maçı 28 Şubat 2026 tarihinde 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bu filmi daha önce izlemiştik. Son sekiz Premier Lig sezonunun altısında şampiyon olan Manchester City, geçen sezon Liverpool'a kaptırdığı tahtı geri almak için çaresizce mücadele ediyor. Sezonun ilk yarısında alışılmadık bir şekilde kötü bir performans sergileyen Pep Guardiola'nın takımı, 17 Ocak'ta Man United'a yenildikten sonra dört lig galibiyeti alarak ritmini yakaladı. Leeds doğumlu Norveçli gol makinesi Erling Haaland, takımının lider Arsenal'e iki puan farkla yaklaşmasına yardımcı olmak için ekstra motivasyona ihtiyaç duymayacak.

Getty Images

Peacocks, Kasım ayında City'ye 3-2 yenildikten sonra tüm turnuvalarda son 16 maçında sadece iki mağlubiyet alarak yenilmesi zor bir rakip oldu. Ancak, bu 16 maçın sekizi Premier League'de berabere sonuçlandı. Ayrıca, son üç maçında da 90 dakika içinde beraberlikle sonuçlandı.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Formda olan Noah Okafor, geçen hafta yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle Leeds'te forma giyemeyecek.

Jeremy Doku, Ocak ayında Galatasaray maçında sakatlandığından beri City forması giymedi, ancak dönüşüne az kaldı. Uzun süredir sakat olan Josko Gvardiol ve Mateo Kovacic hala forma giyemiyor.

City'nin oyun kurucusu Rayan Cherki, 14 büyük gol şansı yaratarak ligde ikinci sırada yer alıyor.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Leeds vs Manchester City maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: