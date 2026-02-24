Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoBodoe/Glimt
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün oynanacak Inter - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Inter ile Bodoe/Glimt arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

2023 ve 2025 Şampiyonlar Ligi finalisti Inter, Salı günü Bodoe/Glimt ile karşılaşacakları maçta bu sezonun son 16 turuna kalma şansını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. 

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Inter - Bodoe/Glimt maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Sports Network
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Inter - Bodoe/Glimt maçının başlama saati

crest
Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Giuseppe Meazza

Inter vs Bodoe/Glimt maçı 24 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Inter Milan'ın geçen hafta aldığı şok edici 3-1'lik yenilgi, 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez UCL Son 16 Turu'na kalamama riskini beraberinde getiriyor. Nerazzurri, bu turnuvada son beş maçının dördünü kaybetti, bunlara Liverpool ve Arsenal'e karşı evinde oynadığı son iki maç da dahil. Christian Chivu'nun takımı genel olarak iyi bir formda, tüm turnuvalarda son sekiz maçında yedi galibiyet aldı ve Serie A'da sağlıklı bir liderlik pozisyonunda. Ancak, burada uzatmaya gitmemek için, tarihlerinde ilk kez bir UCL eleme maçını 3+ gol farkla kazanmaları gerekecek. 

Cristian Chivu InterGetty Images

Lig aşamasındaki ilk altı maçında galibiyet alamayan Bodo, son iki maçını kazandı - evinde Manchester City'yi 3-1, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 - ve olaylı bir son maç gününde ikinci sırayı alarak eleme turuna kalmayı başardı. Şimdi Norveçliler için tarih yazma zamanı.

Hauge 2-1Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Inter'de orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun dönüşü beklenirken, kaptan Lautaro Martínez ilk maçta sakatlandı. Bodø/Glimt'te önemli bir sakatlık sorunu yok.

Bodø/Glimt'in Jens Petter Hauge, bu sezon UCL'de attığı 5 gole bir gol daha ekleyebilirse, Norveçli bir kulüpte bir Norveçli oyuncunun tek bir UCL/Avrupa Kupası sezonunda attığı en fazla gol rekorunu kıracak.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Bodoe/Glimt Muhtemel kadrolar

InterHome team crest

3-5-2

Diziliş

4-3-3

Home team crestBOD
1
Y. Sommer
31
Y. Bisseck
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
8
P. Sucic
23
N. Barella
7
P. Zielinski
32
F. Dimarco
11
L. Henrique
9
M. Thuram
94
F. Esposito
12
N. Haikin
6
J. Gundersen
15
F. Bjoerkan
4
O. Bjoertuft
20
F. Sjoevold
26
H. Evjen
19
S. Fet
7
P. Berg
9
K. Hoegh
11
O. Blomberg
10
J. Hauge

4-3-3

BODAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Chivu

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • K. Knutsen

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

INT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
13/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

BOD
-Form

Gol atıldı (Verildi)
16/4
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaştırmalı Rekor

INT

Son maç

BOD

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

1

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/1
Her iki takım da gol attı
1/1

Sıralama

Bugün Inter vs Bodoe/Glimt maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0