2023 ve 2025 Şampiyonlar Ligi finalisti Inter, Salı günü Bodoe/Glimt ile karşılaşacakları maçta bu sezonun son 16 turuna kalma şansını ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Inter - Bodoe/Glimt maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Inter - Bodoe/Glimt maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Giuseppe Meazza

Inter vs Bodoe/Glimt maçı 24 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Inter Milan'ın geçen hafta aldığı şok edici 3-1'lik yenilgi, 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez UCL Son 16 Turu'na kalamama riskini beraberinde getiriyor. Nerazzurri, bu turnuvada son beş maçının dördünü kaybetti, bunlara Liverpool ve Arsenal'e karşı evinde oynadığı son iki maç da dahil. Christian Chivu'nun takımı genel olarak iyi bir formda, tüm turnuvalarda son sekiz maçında yedi galibiyet aldı ve Serie A'da sağlıklı bir liderlik pozisyonunda. Ancak, burada uzatmaya gitmemek için, tarihlerinde ilk kez bir UCL eleme maçını 3+ gol farkla kazanmaları gerekecek.

Getty Images

Lig aşamasındaki ilk altı maçında galibiyet alamayan Bodo, son iki maçını kazandı - evinde Manchester City'yi 3-1, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 - ve olaylı bir son maç gününde ikinci sırayı alarak eleme turuna kalmayı başardı. Şimdi Norveçliler için tarih yazma zamanı.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Inter'de orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun dönüşü beklenirken, kaptan Lautaro Martínez ilk maçta sakatlandı. Bodø/Glimt'te önemli bir sakatlık sorunu yok.

Bodø/Glimt'in Jens Petter Hauge, bu sezon UCL'de attığı 5 gole bir gol daha ekleyebilirse, Norveçli bir kulüpte bir Norveçli oyuncunun tek bir UCL/Avrupa Kupası sezonunda attığı en fazla gol rekorunu kıracak.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 10 L. Martinez Sakatlıklar ve Cezalar 77 M. Bro

Form

Karşılaştırmalı Rekor

INT Son maç BOD 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Bodoe/Glimt 3 - 1 Inter 1 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Sıralama

Bugün Inter vs Bodoe/Glimt maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler: