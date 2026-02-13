Hull City, dördüncü turda sekiz kez şampiyon olan Chelsea'yi MKM Stadyumu'nda ağırlayarak FA Cup'ta sürpriz bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Hull vs Chelsea maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Hull vs Chelsea maç başlangıç saati

FA Kupası - FA Cup The MKM Stadium

Hull ve Chelsea maçı 13 Şubat 2026 tarihinde 19:45 GMT ve 14:45 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Hull City, Bristol City'ye yenilip Watford ile berabere kaldığı son iki Championship maçında galibiyet alamadıktan sonra FA Cup'ta şansını tersine çevirmek istiyor. Bir önceki turda Championship'ten Blackburn Rovers'ı eleyen Tigers, Chelsea'yi yenerek dünyanın en eski kupa turnuvasında yoluna devam etmek istiyor.

Öte yandan Chelsea, son maçlarında tutarsız bir performans sergiledi. Wolverhampton Wanderers deplasmanında galip gelen Chelsea, son maçında ise Leeds United ile evinde berabere kaldı. Üçüncü turda Charlton Athletic'i rahat bir şekilde eleyen Blues, bir başka Championship rakibine karşı son maçına güven dolu bir şekilde çıkacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Sergej Jakirović'in Hull City'si, Mohamed Belloumi, Semi Ajayi, Cody Drameh, Matt Crooks, Darko Gyabi ve Eliot Matazo gibi birçok önemli oyuncusu sakatlık nedeniyle bu kupa mücadelesine katılamayacak.

Öte yandan Chelsea de Marc Cucurella, Levi Colwill, Romeo Lavia, Jamie Gittens, Dario Essugo, Filip Jorgensen ve diğerleri dahil olmak üzere birkaç oyuncusunu sakatlıklar nedeniyle kadroda bulundurmayacak. Ayrıca Mykhailo Mudryk de cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Chelsea, Hull City ile oynadığı son sekiz maçı tüm turnuvalarda kazandı ve 1988'de Tigers'ın tek galibiyetinden bu yana son 16 karşılaşmasında yenilmezliğini sürdürüyor (14 galibiyet, iki beraberlik).

Ayrıca, Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea, Hull City ile oynadığı önceki sekiz FA Cup maçının hepsinde galip gelmiştir.

Bu, turnuva tarihinde aynı rakibe karşı en iyi %100 ilerleme oranına sahip takımlar arasında eşitlik yaratıyor (Leicester City - Birmingham City ile birlikte).

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

