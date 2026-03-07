Goal.com
ABD 1
team-logoDC United
M&T Bank Stadium
team-logoInter Miami CF
Çeviri:

Bugün oynanacak DC United - Inter Miami CF Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

DC United ile Inter Miami CF arasındaki Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

D.C. United, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami CF'yi Maryland, Baltimore'daki M&T Bank Stadyumu'nda ağırlıyor.

DC United ile Inter Miami CF arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyoruz.

VPN ile DC United - Inter Miami CF maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

DC United - Inter Miami CF maçının başlama saati

crest
ABD 1 - Major League Soccer
M&T Bank Stadium

DC United vs Inter Miami maçı 7 Mart 2026 tarihinde saat 16:30 EST'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

United, teknik direktör René Weiler yönetiminde bir geçiş aşamasındadır. Philadelphia'yı 1-0 yendiler, ancak geçen hafta sonu Austin'e 1-0 kaybettiler. 2204 Altın Ayakkabı ödülü sahibi Christian Benteke takımdan ayrıldı ve yerine Rumen forvet Louis Munteanu geldi.

DC United playersGetty Images

Sezon açılışında LAFC'ye 3-0 yenilen Miami, Orlando City'yi 4-2 mağlup ederek geri döndü. Leo Messi, 22 yaşındaki Venezuelalı Telasco Segovia'nın iki asistiyle desteklediği iki golle maça damgasını vurdu. 

Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Aaron Herrera ve Gabriel Segal, United'da forma giyemeyecek.

Miami'de Luis Suárez bacak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, kanat bek Sergio Reguilón ise dizindeki sorun nedeniyle kadroda yer almayacak.

Takım haberleri ve kadrolar

DC United vs Inter Miami CF Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Weiler

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • J. Mascherano

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

DCU
-Form

Gol atıldı (Verildi)
2/9
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

MIA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/9
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaştırmalı Rekor

DCU

Son 5 maçları

MIA

0

Galibiyetler

2

Beraberlikler

3

Galibiyetler

6

Gol sayısı

10
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

Bugün DC United ile Inter Miami CF maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

