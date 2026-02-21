Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan Chelsea, Stamford Bridge'de küme düşme mücadelesi veren Burnley'i mağlup etmek için hazır.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Chelsea - Burnley maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Chelsea vs Burnley maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Stamford Bridge

Chelsea vs Burnley maçı 21 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetiminde son zamanlarda iyi bir formda. Blues'un teknik direktörü olarak aldığı tek yenilgiler, EFL Kupası'nda Arsenal'e karşıydı. Bunun dışında Chelsea, onun yönetiminde 11 maçın 8'ini kazandı. Diğer maç ise Leeds ile 2-2 berabere bitti.

Burnley'nin Crystal Palace'ı mağlup ederek ligde 16 maçlık galibiyet hasretine son vermesinin ardından yaşanan mutluluk, Clarets'ın FA Cup'ta League One Mansfield'a yenilmesiyle sona erdi.

Blues, son beş maçında 12 gol attı, Burnley ise 2026'da hiç gol yemedi.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Cole Palmer, Chelsea'nin Premier Lig'de yeni yükselen takımlara karşı oynadığı 12 maçta 14 golde rol aldı.

Chelsea, bu sezon Sunderland'a evinde 2-1, Leeds'e de deplasmanda 3-1 yenildi. Daha önce hiçbir Premier League sezonunda üç yeni yükselmiş takıma da yenilmemişti.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya kayıt

Sıralama

Bugün Chelsea vs Burnley maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: