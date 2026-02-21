Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan Chelsea, Stamford Bridge'de küme düşme mücadelesi veren Burnley'i mağlup etmek için hazır.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Chelsea - Burnley maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Peacock
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile her yerden nasıl izlenir
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Chelsea vs Burnley maç başlangıç saati
Chelsea vs Burnley maçı 21 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetiminde son zamanlarda iyi bir formda. Blues'un teknik direktörü olarak aldığı tek yenilgiler, EFL Kupası'nda Arsenal'e karşıydı. Bunun dışında Chelsea, onun yönetiminde 11 maçın 8'ini kazandı. Diğer maç ise Leeds ile 2-2 berabere bitti.
Getty Images
Burnley'nin Crystal Palace'ı mağlup ederek ligde 16 maçlık galibiyet hasretine son vermesinin ardından yaşanan mutluluk, Clarets'ın FA Cup'ta League One Mansfield'a yenilmesiyle sona erdi.
Blues, son beş maçında 12 gol attı, Burnley ise 2026'da hiç gol yemedi.
Getty Images
Önemli istatistikler, sakatlık haberleri
Cole Palmer, Chelsea'nin Premier Lig'de yeni yükselen takımlara karşı oynadığı 12 maçta 14 golde rol aldı.
Chelsea, bu sezon Sunderland'a evinde 2-1, Leeds'e de deplasmanda 3-1 yenildi. Daha önce hiçbir Premier League sezonunda üç yeni yükselmiş takıma da yenilmemişti.
Getty Images
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya kayıt
Sıralama
Bugün Chelsea vs Burnley maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .