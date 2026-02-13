Borussia Dortmund, Bundesliga lideri Bayern Münih ile arasındaki puan farkını, kolay yenilmeyecek olan Mainz'ı evinde yenerek kapatmaya çalışacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Borussia Dortmund - Mainz 05 maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Borussia Dortmund - Mainz 05 maçının başlama saati

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund ve Mainz 05 maçı 13 Şubat 2026 tarihinde 19:30 GMT ve 14:30 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Borussia Dortmund, Heidenheim ve Wolfsburg'u mağlup ettikten sonra üçüncü Bundesliga galibiyetini almayı hedefliyor ve şampiyonluk yarışında yoluna devam ediyor.

Şu anda lider Bayern Münih'in altı puan gerisinde ikinci sırada yer alan Dortmund, Mainz'ı evinde yenerse Bavyeralılar üzerindeki baskı artacaktır.

Ancak Dortmund, şu anda üç maçlık yenilmezlik serisi ve üç galibiyetle formda olan Mainz ile karşı karşıya gelecek.

05ers, küme düşme bölgesinden iki puan uzakta ve Signal Iduna Park'ta alınacak bir galibiyet, Urs Fischer'in takımına alt üçlüden uzaklaşmak için değerli bir nefes alma fırsatı verecektir.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'in cezası nedeniyle forma giyemeyecek, Emre Can ve Filippo Mane ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Öte yandan, Robin Zentner, Anthony Caci ve Maxim Dal, Lennard Maloney ve Benedict Hollerbach Mainz'ın sakatlar listesinde yer alıyor, ancak cezalı oyuncuları yok.

Dortmund, Mainz ile son iki karşılaşmasında yenilgi almadı ve arka arkaya galibiyetler elde etti.

