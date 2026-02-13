Borussia Dortmund, Bundesliga lideri Bayern Münih ile arasındaki puan farkını, kolay yenilmeyecek olan Mainz'ı evinde yenerek kapatmaya çalışacak.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Borussia Dortmund - Mainz 05 maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo ABD
|İngiltere
|BBC
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|Fubo Kanada
|Güney / Sahra Altı Afrika
|StarTimes Dünya Futbolu
|Malezya
|beIN Sports Malezya
|Orta Doğu
|MBC Shahid
VPN ile her yerden nasıl izlenir
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Borussia Dortmund - Mainz 05 maçının başlama saati
Borussia Dortmund ve Mainz 05 maçı 13 Şubat 2026 tarihinde 19:30 GMT ve 14:30 EST saatlerinde başlayacak.
Maç Önizlemesi
Borussia Dortmund, Heidenheim ve Wolfsburg'u mağlup ettikten sonra üçüncü Bundesliga galibiyetini almayı hedefliyor ve şampiyonluk yarışında yoluna devam ediyor.
Şu anda lider Bayern Münih'in altı puan gerisinde ikinci sırada yer alan Dortmund, Mainz'ı evinde yenerse Bavyeralılar üzerindeki baskı artacaktır.
Ancak Dortmund, şu anda üç maçlık yenilmezlik serisi ve üç galibiyetle formda olan Mainz ile karşı karşıya gelecek.
05ers, küme düşme bölgesinden iki puan uzakta ve Signal Iduna Park'ta alınacak bir galibiyet, Urs Fischer'in takımına alt üçlüden uzaklaşmak için değerli bir nefes alma fırsatı verecektir.
Sakatlıklar, önemli istatistikler
Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'in cezası nedeniyle forma giyemeyecek, Emre Can ve Filippo Mane ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
Öte yandan, Robin Zentner, Anthony Caci ve Maxim Dal, Lennard Maloney ve Benedict Hollerbach Mainz'ın sakatlar listesinde yer alıyor, ancak cezalı oyuncuları yok.
Dortmund, Mainz ile son iki karşılaşmasında yenilgi almadı ve arka arkaya galibiyetler elde etti.
Takım haberleri ve kadrolar
Bugün Borussia Dortmund - Mainz 05 maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .