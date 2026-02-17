Borussia Dortmund ve Atalanta, Dortmund'un Westfalenstadion stadyumunda başlayacak iki maçlı seri ile Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Borussia Dortmund - Atalanta maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Dortmund - Atalanta maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilirim?

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Borussia Dortmund - Atalanta maç başlangıç saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Signal Iduna Park

Borussia Dortmund - Atalanta maçı 17 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Dortmund ve Atalanta'nın her ikisi de kendi liglerinde mükemmel formda oldukları için, kıtasal sahnede karşılaştıklarında bizi harika bir maç bekliyor olacak.

Dortmund'un son 13 maçındaki tek iki yenilgisi, ironik bir şekilde, Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Cuma günü Mainz'ı 4-0 yenerek Bundesliga'da şampiyonluk yarışında kalmayı başaran Dortmund, altı maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih'in sadece altı puan gerisinde.

Atalanta'nın durumu da benzer, son dokuz iç saha maçında yedi galibiyet ve iki beraberlik elde ettiler, ancak Ocak ayında oynadıkları iki Şampiyonlar Ligi maçında iki mağlubiyet aldılar.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Borussia Dortmund, Mainz maçında bir maçlık iç saha cezasını çeken Nico Schlotterbeck'i tekrar kadrosuna katıyor. Daniel Svensson, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e yenildikleri maçta cezasından dolayı forma giyememişti, ancak bu maçta forma giyebilecek. Marcel Sabitzer baldır problemi nedeniyle forma giyemeyebilirdi, ancak kulüp kaptanı Emre Can forma giyemeyecek.

BVB, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden 10 farklı golcü kaydetmiş durumda. Guirassy, Felix Nmecha ve Julian Brandt üçer gol attı.

Julian Ryerson, BVB'nin Mainz'ı 4-0 yendiği hafta sonu maçında, Serhou Guirassy'ye yaptığı iki asist dahil olmak üzere dört asist kaydetti.

Charles De Ketelaere, Atalanta'nın deplasman maçında forma giyemeyecek, bu da lig aşamasında altı gol katkısı kaydettiği düşünüldüğünde büyük bir kayıp.

Fildişi Sahilli stoper Odilon Kossounou, bu sezon UCL'de Atalanta'nın tüm maçlarında ilk 11'de yer alan tek oyuncu, ancak Serie A maçlarında yedek kulübesine mahkum oldu.

Büyük Ekranda İzleme

