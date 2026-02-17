Goal.com
Canlı
Şampiyonlar Ligi
team-logoDortmund
Signal Iduna Park
team-logoAtalanta
Çeviri:

Bugün oynanacak Borussia Dortmund - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Borussia Dortmund ile Atalanta arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Borussia Dortmund ve Atalanta, Dortmund'un Westfalenstadion stadyumunda başlayacak iki maçlı seri ile Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Borussia Dortmund - Atalanta maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Sports Network
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Dortmund - Atalanta maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilirim?

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Borussia Dortmund - Atalanta maç başlangıç saati

crest
Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund - Atalanta maçı 17 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Dortmund ve Atalanta'nın her ikisi de kendi liglerinde mükemmel formda oldukları için, kıtasal sahnede karşılaştıklarında bizi harika bir maç bekliyor olacak.

Dortmund'un son 13 maçındaki tek iki yenilgisi, ironik bir şekilde, Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Cuma günü Mainz'ı 4-0 yenerek Bundesliga'da şampiyonluk yarışında kalmayı başaran Dortmund, altı maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih'in sadece altı puan gerisinde.

Serhou Guirassy of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's third goal with teammate Felix NmechaGetty Images

Atalanta'nın durumu da benzer, son dokuz iç saha maçında yedi galibiyet ve iki beraberlik elde ettiler, ancak Ocak ayında oynadıkları iki Şampiyonlar Ligi maçında iki mağlubiyet aldılar.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Borussia Dortmund, Mainz maçında bir maçlık iç saha cezasını çeken Nico Schlotterbeck'i tekrar kadrosuna katıyor. Daniel Svensson, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e yenildikleri maçta cezasından dolayı forma giyememişti, ancak bu maçta forma giyebilecek. Marcel Sabitzer baldır problemi nedeniyle forma giyemeyebilirdi, ancak kulüp kaptanı Emre Can forma giyemeyecek.

FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-DORTMUNDGetty Images

BVB, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden 10 farklı golcü kaydetmiş durumda. Guirassy, Felix Nmecha ve Julian Brandt üçer gol attı.

Julian Ryerson, BVB'nin Mainz'ı 4-0 yendiği hafta sonu maçında, Serhou Guirassy'ye yaptığı iki asist dahil olmak üzere dört asist kaydetti.

Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images

Charles De Ketelaere, Atalanta'nın deplasman maçında forma giyemeyecek, bu da lig aşamasında altı gol katkısı kaydettiği düşünüldüğünde büyük bir kayıp.

Fildişi Sahilli stoper Odilon Kossounou, bu sezon UCL'de Atalanta'nın tüm maçlarında ilk 11'de yer alan tek oyuncu, ancak Serie A maçlarında yedek kulübesine mahkum oldu.

Takım haberleri ve kadrolar

Dortmund vs Atalanta Muhtemel kadrolar

DortmundHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestATA
1
G. Kobel
3
W. Anton
49
L. Reggiani
5
R. Bensebaini
10
J. Brandt
24
D. Svensson
8
F. Nmecha
14
M. Beier
26
J. Ryerson
20
M. Sabitzer
9
S. Guirassy
57
M. Sportiello
19
B. Djimsiti
42
G. Scalvini
69
H. Ahanor
15
M. de Roon
59
N. Zalewski
13
Ederson
77
D. Zappacosta
10
L. Samardzic
47
L. Bernasconi
9
G. Scamacca

3-4-2-1

ATAAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • N. Kovac

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Palladino

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BVB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

ATA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/2
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Karşılaşma Kaydı

BVB

Son 3 maçları

ATA

1

Galibiyet

1

Beraberlik

1

Galibiyet

4

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
1/3
Her iki takım da gol attı
2/3

Sıralama

Bugün Borussia Dortmund - Atalanta maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

