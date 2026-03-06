Program acımasız ve Bundesliga şampiyonluğu yarışı, Allianz Arena'da bir başka ağır sıklet karşılaşmasıyla devam ediyor.

Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçının başlama saati

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı 6 Mart saat 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Vincent Kompany, tarihi bir üçlü zafer hayaliyle takımını formda tutuyor. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile karşılaşmadan önce, odak noktası yeniden Bundesliga'ya dönüyor. Bayern, Der Klassiker'de Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ettiği dramatik galibiyetin ardından bu maça çıkıyor. Bu maçta erken geriye düşen Bayern, Dortmund'un son dakikalarda skoru eşitlemesine rağmen galibiyeti koparmayı başardı.

Diğer tarafta ise Borussia Mönchengladbach bu sezon pek de iyi bir performans sergilemiyor. Takım, ligin alt sıralarında kalmaya devam ediyor ve küme düşme play-off'una sadece üç puan uzaklıkta. Yine de geçen hafta sonu bir umut ışığı doğdu: Union Berlin'i Kevin Diks'in uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ettiler.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Manuel Neuer, 14 Şubat'ta Bayern'in Werder Bremen'i 3-0 yendiği maçta kas problemi nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve o günden bu yana Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund maçlarını kaçırdı. Tecrübeli kaleci Pazartesi günü antrenmana katılmadı ve Salı günkü antrenman başladığında sahada değildi, bu nedenle kaleye geri döneceği henüz belli değil.

Harry Kane, Jamal Musiala ve Dayot Upamecano da Salı günü takım antrenmanına katılmadı ve yük yönetimi kapsamında spor salonu çalışmaları ve fizyoterapiye devam etti. Alphonso Davies ise kas sakatlığından yaklaşık 10 gün sonra iyileşme sürecine girdi ve hafif top çalışmaları yapabildi, Hiroki Ito ise uyluk problemi nedeniyle henüz saha rehabilitasyonuna başlamadı.

Ziyaretçiler için Yannik Engelhardt cezalı olduğu için forma giyemeyecek ve Tottenham'dan kiralık olarak gelen Kota Takai'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

İki kulüp arasında 38 puan ve 11 sıra fark olduğu düşünülürse bu durum şaşırtıcı gelebilir, ancak tarih farklı bir hikaye anlatıyor. Borussia, Bayern'e Alman futbolunda diğer tüm takımlardan daha fazla Bundesliga mağlubiyeti yaşatmış ve rekor şampiyona karşı 28 galibiyet almıştır.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

