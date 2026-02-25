Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoDortmund
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün oynanacak Atalanta - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Atalanta ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Atalanta ile Borussia Dortmund arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Sports Network
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Atalanta - Borussia Dortmund maçının başlama saati

crest
Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
New Balance Arena

Atalanta ve Borussia Dortmund arasındaki bugünkü maç 25 Şubat 2026, 17:45'te başlayacak.

Maç Önizlemesi 

Atalanta vs Dortmund Getty Images

Bergamo'da, Atalanta'nın 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Borussia Dortmund'a karşı zorlu bir geri dönüşe imza atmaya çalışacağı yüksek riskli ikinci maç için sahne hazır. Geçen hafta Signal Iduna Park'ta BVB'nin 2-0'lık net galibiyetinin ardından, "La Dea" turnuvadan erken elenmemek için ünlü Avrupa ruhunu ortaya koymak zorunda.

Dortmund, Almanya'daki maçta acımasız bir ilk yarı performansı sergileyerek kontrolü ele geçirdi. Serhou Guirassy maçın henüz üçüncü dakikasında skoru açtı ve Maximilian Beier devre bitmeden farkı ikiye çıkardı. Atalanta net pozisyonlar yaratmakta zorlandı ve maçı sadece bir isabetli şutla tamamlayarak evinde aşması gereken büyük bir engel ile karşı karşıya kaldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Atalanta vs Dortmund kadroları

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestBVB
29
M. Carnesecchi
23
S. Kolasinac
4
I. Hien
42
G. Scalvini
15
C
M. de Roon
77
D. Zappacosta
10
L. Samardzic
47
L. Bernasconi
59
N. Zalewski
8
M. Pasalic
9
G. Scamacca
1
G. Kobel
3
W. Anton
5
R. Bensebaini
23
C
E. Can
8
F. Nmecha
14
M. Beier
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
10
J. Brandt
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

ATA
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Palladino

BVB
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • N. Kovac

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

ATA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

BVB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
13/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaştırmalı Rekor

ATA

Son 4 maçları

BVB

1

Galibiyet

1

Beraberlik

2

Galibiyetler

4

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
1/4
Her iki takım da gol attı
2/4

Sıralama

Bugün Atalanta ile Borussia Dortmund maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0