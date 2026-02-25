Bugün oynanacak Atalanta - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Atalanta ile Borussia Dortmund arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Atalanta - Borussia Dortmund maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi New Balance Arena

Atalanta ve Borussia Dortmund arasındaki bugünkü maç 25 Şubat 2026, 17:45'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Bergamo'da, Atalanta'nın 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Borussia Dortmund'a karşı zorlu bir geri dönüşe imza atmaya çalışacağı yüksek riskli ikinci maç için sahne hazır. Geçen hafta Signal Iduna Park'ta BVB'nin 2-0'lık net galibiyetinin ardından, "La Dea" turnuvadan erken elenmemek için ünlü Avrupa ruhunu ortaya koymak zorunda.

Dortmund, Almanya'daki maçta acımasız bir ilk yarı performansı sergileyerek kontrolü ele geçirdi. Serhou Guirassy maçın henüz üçüncü dakikasında skoru açtı ve Maximilian Beier devre bitmeden farkı ikiye çıkardı. Atalanta net pozisyonlar yaratmakta zorlandı ve maçı sadece bir isabetli şutla tamamlayarak evinde aşması gereken büyük bir engel ile karşı karşıya kaldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

