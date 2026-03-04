Villa Park, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde çok önemli bir maça sahne olacak. Aston Villa, Chelsea'nin şehre gelmesiyle birlikte düşüşünü durdurmayı hedefliyor.

Aston Villa ile Chelsea arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Aston Villa - Chelsea maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Aston Villa - Chelsea maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Villa Park

Aston Villa - Chelsea maçı 4 Mart 2026 tarihinde saat 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Aston Villa, geçen hafta Wolves'a yenilerek beş maçta ikinci mağlubiyetini aldı ve dördüncü sıraya geriledi. Unai Emery'nin takımı için zorlu bir dönem oldu, bu seride sadece bir galibiyet aldılar ve evlerinde de durum pek farklı değil; Villa Park'ta son dört maçta sadece bir galibiyet aldılar. Gol önünde keskinliğin eksikliği göze çarpıyor ve kaçırılan fırsatlar taraftarları hayal kırıklığına uğratıyor.

Getty Images

Öte yandan Chelsea de kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Disiplin, Arsenal karşısında pahalıya mal oldu. Pedro Neto'nun oyundan atılması, sezonun dokuzuncu kırmızı kartı oldu ve endişe verici bir eğilimi vurguladı. The Blues, son üç maçında galibiyet elde edemedi ve Leeds, Burnley ve Gunners ile oynadığı maçlarda sadece iki puan toplayabildi.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Boubacar Kamara'nın diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşirken, orta saha Villa'da Youri Tielemans'ın yokluğunu hissetmeye devam ediyor. Tielemans'ın Çarşamba günkü maçta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Harvey Elliott da bir aydan fazla süredir forma giyemiyor, Andres Garcia'nın sakatlığı ise altı hafta daha sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Son altı haftadır dizinden sakatlığı nedeniyle iyileşme sürecinde olan ve dönüşü belirsizliğini koruyan kaptan John McGinn'in durumu da hala belirsizliğini koruyor.

Chelsea için, Pedro Neto'nun Arsenal maçında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı ceza, hücumda bir boşluk yaratıyor. Estevao Willian ve Jamie Bynoe-Gittens hala uyluk sakatlıklarını tedavi ediyor, ancak ikisi de sahalara dönmeye yakın. Dario Essugo da Ocak ayından bu yana sakatlık geçirdikten sonra forma girmeye yakın, Marc Cucurella ise son anda oynayabilir mi diye test edilecek. Uzun süredir sakat olan Levi Colwill rehabilitasyonuna devam ediyor, ancak onun yokluğu Blues'un savunmasında belirgin bir boşluk bıraktı ve bu sezon tekrar forma giymesi pek olası görünmüyor.

Getty Images

Hafta ortası maçları Chelsea için bir engel teşkil ediyor ve son on deplasman maçında sekiz mağlubiyet aldılar; bu durum, takımın dayanıklılığı hakkında soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Kayıt

Sıralama

Bugün Aston Villa - Chelsea maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekrana yakışır. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: