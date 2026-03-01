Bugün oynanacak Arsenal - Chelsea Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Arsenal ile Chelsea arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Arsenal - Chelsea maçını nasıl izleyebilirim?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Arsenal - Chelsea maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Emirates Stadium

Arsenal ve Chelsea arasındaki bugünkü maç 1 Mart 2026, 16:30'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Emirates Stadyumu, bu Pazar günü lig lideri Arsenal'in yeniden dirilen Chelsea'yi ağırlayacağı yüksek riskli Londra Derbisi'ne hazırlanıyor. Gunners, ligin zirvesindeki 5 puanlık avantajını korumak için mücadele ederken, Chelsea ise son zamanlarda yaşadığı birkaç aksilikten sonra ilk dörtteki yerini geri kazanmak için çaresizce mücadele ediyor.

Mikel Arteta'nın takımı, geçen hafta sonu Tottenham'ı 4-1 mağlup ederek bu maça büyük bir özgüvenle giriyor. Gunners şu anda 61 puanla Premier League'in zirvesinde yer alıyor. Bu ayın başlarında Chelsea'yi Carabao Cup yarı finalinden eleyen (toplamda 4-2 galip gelen) Arsenal, rakiplerini tekrar mağlup etmek için taktiksel bir planı olduğunu düşünüyor. Manchester City'nin yakından takip ettiği Arsenal için, üç puandan az bir sonuç şampiyonluk şansını tehlikeye atabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Arsenal - Chelsea maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: