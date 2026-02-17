Monaco, Ligue 1'in yoğun bir eleme maçı olan, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'i ağırlayacağı maçta, değerli bir ilk maç avantajı elde etmeyi hedefleyecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Monaco - Paris Saint-Germain maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Monaco vs Paris Saint-Germain maç başlangıç saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Stade Louis II, Monaco

Monaco ve Paris Saint-Germain maçı 17 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT ve 15:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Monaco, Ligue 1'deki son iki maçında yenilmezliğini sürdürdü. Nice ile berabere kaldıktan sonra, son maçında Nantes'i ikna edici bir galibiyetle domine etti.

Kırmızı-Beyazlılar, Stade Louis II'de oynadıkları son üç Ligue 1 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmediler ve bu seriyi Monako'da üçüncü galibiyetle sürdürmek isteyecekler.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'deki son maçında Rennes'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle dört maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış olsa da, yaralı ama tehlikeli bir takım olarak maça çıkacak.

Bu aksiliklere rağmen, Parisliler, Monaco ile ilk kez karşılaştıkları bu maçta, kalite, derinlik ve büyük maç tecrübesine sahip.

Sakatlıklar, önemli yıldızlar

Monaco'nun Paul Pogba, Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Lukas Hradecky, Eric Dier ve Kassoum Ouattara gibi oyuncuların da dahil olduğu uzun bir sakatlar listesi var.

Paris Saint-Germain ise Quentin Ndjantou, Fabian Ruiz ve Senny Mayulu'nun sakatlığıyla nispeten hafif bir sakatlık listesine sahip.

Monaco, Ligue 1'deki son karşılaşmasında PSG'yi 1-0 mağlup ederek, daha önce dört galibiyet ve bir beraberlikle beş maçlık galibiyet serisi yakalayan Paris ekibine karşı galibiyet serisini sonlandırdı.

Monaco, son dört Şampiyonlar Ligi iç saha maçında yenilmedi (bir galibiyet, üç beraberlik) ve Stade Louis II'deki son üç maçta kalesini gole kapattı.

Ancak PSG, son 15 Şampiyonlar Ligi eleme maçının 10'unu ve önceki 10 deplasman maçının 7'sini kazanarak etkileyici bir eleme performansı sergiledi.

