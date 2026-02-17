Goal.com
Şampiyonlar Ligi
team-logoAS Monaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoParis Saint-Germain
Bugün Monaco ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Monaco ile Paris Saint-Germain arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebileceğiniz, maçın başlama saati ve takım haberleri.

Monaco, Ligue 1'in yoğun bir eleme maçı olan, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'i ağırlayacağı maçta, değerli bir ilk maç avantajı elde etmeyi hedefleyecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Monaco - Paris Saint-Germain maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Monaco vs Paris Saint-Germain maç başlangıç saati

crest
Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Stade Louis II, Monaco

Monaco ve Paris Saint-Germain maçı 17 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT ve 15:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Monaco, Ligue 1'deki son iki maçında yenilmezliğini sürdürdü. Nice ile berabere kaldıktan sonra, son maçında Nantes'i ikna edici bir galibiyetle domine etti.

Kırmızı-Beyazlılar, Stade Louis II'de oynadıkları son üç Ligue 1 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmediler ve bu seriyi Monako'da üçüncü galibiyetle sürdürmek isteyecekler.

monaco Getty Images

Paris Saint-Germain, Ligue 1'deki son maçında Rennes'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle dört maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış olsa da, yaralı ama tehlikeli bir takım olarak maça çıkacak.

Bu aksiliklere rağmen, Parisliler, Monaco ile ilk kez karşılaştıkları bu maçta, kalite, derinlik ve büyük maç tecrübesine sahip.

Sakatlıklar, önemli yıldızlar

Monaco'nun Paul Pogba, Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Lukas Hradecky, Eric Dier ve Kassoum Ouattara gibi oyuncuların da dahil olduğu uzun bir sakatlar listesi var.

Paris Saint-Germain ise Quentin Ndjantou, Fabian Ruiz ve Senny Mayulu'nun sakatlığıyla nispeten hafif bir sakatlık listesine sahip.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGGetty Images

Monaco, Ligue 1'deki son karşılaşmasında PSG'yi 1-0 mağlup ederek, daha önce dört galibiyet ve bir beraberlikle beş maçlık galibiyet serisi yakalayan Paris ekibine karşı galibiyet serisini sonlandırdı.

Monaco, son dört Şampiyonlar Ligi iç saha maçında yenilmedi (bir galibiyet, üç beraberlik) ve Stade Louis II'deki son üç maçta kalesini gole kapattı.

Ancak PSG, son 15 Şampiyonlar Ligi eleme maçının 10'unu ve önceki 10 deplasman maçının 7'sini kazanarak etkileyici bir eleme performansı sergiledi.

Takım haberleri ve kadrolar

AS Monaco vs Paris Saint-Germain Muhtemel kadrolar

AS MonacoHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-3-3

Home team crestPSG
16
P. Koehn
12
C. Henrique
5
T. Kehrer
2
Vanderson
25
W. Faes
10
A. Golovin
4
J. Teze
6
D. Zakaria
28
M. Coulibaly
24
S. Adingra
9
F. Balogun
39
M. Safonov
51
W. Pacho
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
5
Marquinhos
87
J. Neves
17
Vitinha
33
W. Zaire-Emery
10
O. Dembele
7
K. Kvaratskhelia
14
D. Doue

4-3-3

PSGAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Pocognoli

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

ASM
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

PSG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Rekoru

ASM

Son 5 maçları

PSG

1

Galibiyet

1

Beraberlik

3

Galibiyetler

4

Gol sayısı

9
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

Bugün Monaco vs Paris Saint-Germain maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

0