Bugün Los Angeles FC ile Inter Miami CF arasında oynanacak Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Los Angeles FC ile Inter Miami CF arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Apple TV
|İngiltere
|Apple TV
|Avustralya
|Apple TV
|Kanada
|Apple TV
|Hindistan
|Apple TV
|Güney Afrika / Sahra Altı Afrika
|Apple TV
|Malezya
|Apple TV
|Orta Doğu
|Apple TV
VPN ile her yerden nasıl izlenir
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Los Angeles FC - Inter Miami CF maçının başlama saati
Los Angeles FC ve Inter Miami CF arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 02:30'da başlayacak.
Maç Önizlemesi
Los Angeles FC ve Inter Miami, önemli kadro değişiklikleriyle yenilenmiş olarak yeni sezona giriyor. Los Angeles FC ve Inter Miami CF arasındaki son beş karşılaşmada LAFC daha sık galip gelmiş, üç galibiyet ve iki mağlubiyet almıştır, bu da birçok futbolsever için sürpriz olabilir. Bu karşılıklı maçların sonucu, son sezonlarda iki takım arasında rekabetçi bir çekişme olduğunu ve hiçbir tarafın mutlak üstünlük sağlayamadığını göstermektedir.
Sakatlık haberleri
Los Angeles, Ryan Raposo, Igor Jesus, Jacob Shaffelburg, Artem Smolyakov ve Aaron Long'dan yoksun olarak oynayacağı için kadro durumu açılış maçında kritik bir faktör olacak. Her oyuncu sakatlık veya ceza nedeniyle forma giyemeyecek. Transferler nedeniyle Francisco Ginella ve Alexandru Băluță gibi tanıdık isimler ev sahibi takımda yer almayacak. Inter Miami'de de Telasco Segovia ve Dayne St. Clair milli takım görevleri nedeniyle kadroda yer almayacak, David Ruíz ise sakatlığından dolayı iyileşme sürecini sürdürüyor. Ayrıca Luis Suárez ve Fafà Picault gibi önemli isimler de takımdan ayrıldı.
Takım haberleri ve kadrolar
Bugün Los Angeles FC ile Inter Miami CF maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .