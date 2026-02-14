255. Derby d'Italia'da şampiyonluk yarışındaki Inter, San Siro'da yeniden dirilen Juventus ile karşı karşıya geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Inter - Juventus maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Inter - Juventus maçının başlama saati

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Inter vs Juventus maçı 14 Şubat 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e yenildikten sonra, Inter tüm turnuvalarda arka arkaya beş maç kazandı ve Serie A'da 12 maçtır yenilmiyor. Christian Chivu'nun takımı, şampiyonluk yarışında Milan'ın sekiz puan önünde yer alıyor, ancak şehirdeki büyük rakibi bir maç eksiği var.

Ancak garip bir şekilde, Nerazzurri bu sezon İtalya'nın ilk dört takımıyla oynadığı maçlarda sadece bir puan toplayabildi, buna Juve'ye 4-3 yenildikleri maç da dahil. Inter, Serie A'da son yedi maçında sadece bir galibiyet alabildi.

Juventus ilk dörtte yerini geri aldı, ancak deplasman performansı endişe yaratıyor. Cagliari, Parma, Monaco ve Bergamo'da oynadıkları son dört deplasman maçından ikisini kaybettiler ve bunlardan üçünde gol atamadılar, Coppa Italia'da Atalanta'ya elendiler.

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Inter'in orta saha oyuncuları Nicolò Barella ve Hakan Çalhanoğlu bu hafta antrenmanlara geri döndü, Juve'nin kanat oyuncusu Francisco Conceição ise Lazio maçını kaçırdı ve durumu belirsiz. Dusan Vlahovic ise kesinlikle forma giyemeyecek.

Bu sezon Serie A'da Inter'in 13 maçlık temiz sayfasını geçebilen takım yok.

Federico DiMarco, Inter formasıyla son dört maçında iki gol ve altı asist kaydetti, bu sezon toplamda 11 asist yaptı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Inter - Juventus maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler: