Serie A
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoJuventus
Bugün Inter ile Juventus arasında oynanacak Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Inter ile Juventus arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

255. Derby d'Italia'da şampiyonluk yarışındaki Inter, San Siro'da yeniden dirilen Juventus ile karşı karşıya geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Inter - Juventus maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereDAZN İngiltere
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaStarTimes Dünya Futbolu
Orta DoğuSTARZPLAY

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Inter - Juventus maçının başlama saati

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

Inter vs Juventus maçı 14 Şubat 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e yenildikten sonra, Inter tüm turnuvalarda arka arkaya beş maç kazandı ve Serie A'da 12 maçtır yenilmiyor. Christian Chivu'nun takımı, şampiyonluk yarışında Milan'ın sekiz puan önünde yer alıyor, ancak şehirdeki büyük rakibi bir maç eksiği var.

US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images

Ancak garip bir şekilde, Nerazzurri bu sezon İtalya'nın ilk dört takımıyla oynadığı maçlarda sadece bir puan toplayabildi, buna Juve'ye 4-3 yenildikleri maç da dahil. Inter, Serie A'da son yedi maçında sadece bir galibiyet alabildi.

Juventus ilk dörtte yerini geri aldı, ancak deplasman performansı endişe yaratıyor. Cagliari, Parma, Monaco ve Bergamo'da oynadıkları son dört deplasman maçından ikisini kaybettiler ve bunlardan üçünde gol atamadılar, Coppa Italia'da Atalanta'ya elendiler.

Atalanta BC v Juventus FC - Coppa ItaliaGetty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Inter'in orta saha oyuncuları Nicolò Barella ve Hakan Çalhanoğlu bu hafta antrenmanlara geri döndü, Juve'nin kanat oyuncusu Francisco Conceição ise Lazio maçını kaçırdı ve durumu belirsiz. Dusan Vlahovic ise kesinlikle forma giyemeyecek.

Inter Juventus Serie AGetty Images

Bu sezon Serie A'da Inter'in 13 maçlık temiz sayfasını geçebilen takım yok.

Federico DiMarco, Inter formasıyla son dört maçında iki gol ve altı asist kaydetti, bu sezon toplamda 11 asist yaptı.

FBL-ITA-SERIE A-SASSUOLO-INTER MILANGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Juventus Muhtemel kadrolar

InterHome team crest

3-5-2

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestJUV
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
31
Y. Bisseck
25
M. Akanji
22
H. Mkhitaryan
32
F. Dimarco
23
N. Barella
7
P. Zielinski
11
L. Henrique
9
M. Thuram
10
L. Martinez
16
M. Di Gregorio
15
P. Kalulu
3
G. Bremer
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
10
K. Yildiz
8
T. Koopmeiners
22
W. McKennie
5
M. Locatelli
32
J. Cabal
30
J. David

3-4-2-1

JUVAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Chivu

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Spalletti

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

INT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
17/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

JUV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaşma Rekoru

INT

Son 5 maçları

JUV

1

Galibiyet

2

Beraberlikler

2

Galibiyetler

9

Gol sayısı

10
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Inter - Juventus maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0