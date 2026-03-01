Bugün Fulham ile Tottenham arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Fulham ile Tottenham arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını burada bulabilirsiniz. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyoruz.

VPN ile Fulham - Tottenham maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Fulham - Tottenham maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Craven Cottage

Fulham ve Tottenham arasındaki bugünkü maç 1 Mart 2026, 14:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Bu hafta sonu, büyük bir momentum farkı olan bir Londra derbisi sahneye çıkıyor. Ligin üst sıralarında rahat bir konumda bulunan Fulham, Craven Cottage'da zor günler geçiren Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Spurs, tarihsel olarak bu maçlarda üstün olan taraf olsa da, 2026 sezonu senaryoyu tersine çevirdi ve Kuzey Londra ekibi, küme düşme tehlikesiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Fulham - Tottenham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler: