Bugün Fulham ile Tottenham arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Premier Lig
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoTottenham Hotspur
Renuka Odedra

Çeviri:

Fulham ile Tottenham arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını burada bulabilirsiniz. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyoruz.

ABDPeacock
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Fulham - Tottenham maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Fulham - Tottenham maçının başlama saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Craven Cottage

Fulham ve Tottenham arasındaki bugünkü maç 1 Mart 2026, 14:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Tottenham Premier LeagueGetty Images

Bu hafta sonu, büyük bir momentum farkı olan bir Londra derbisi sahneye çıkıyor. Ligin üst sıralarında rahat bir konumda bulunan Fulham, Craven Cottage'da zor günler geçiren Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Spurs, tarihsel olarak bu maçlarda üstün olan taraf olsa da, 2026 sezonu senaryoyu tersine çevirdi ve Kuzey Londra ekibi, küme düşme tehlikesiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Fulham vs Tottenham Hotspur Muhtemel kadrolar

FulhamHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-4-1-2

Home team crestTOT
1
B. Leno
30
R. Sessegnon
2
K. Tete
5
J. Andersen
3
C. Bassey
17
A. Iwobi
32
E. Smith Rowe
19
S. Chukwueze
16
S. Berge
8
H. Wilson
7
R. Jimenez
1
G. Vicario
4
K. Danso
37
M. van de Ven
3
R. Dragusin
24
D. Spence
23
P. Porro
7
X. Simons
6
J. Palhinha
22
C. Gallagher
19
D. Solanke
39
R. Kolo Muani

3-4-1-2

TOTAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Marco Silva

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • I. Tudor

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

FUL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/10
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

TOT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/10
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Rekoru

FUL

Son 5 maçları

TOT

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

8

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

Bugün Fulham - Tottenham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

