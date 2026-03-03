Inter'in ligde çifte kupayı kazanma hedefi, Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como ile oynayacağı Coppa Italia yarı finalinde zorlu bir sınava tabi tutulacak.

Como - Inter maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Como vs Inter maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Como vs Inter maç başlangıç saati

Como vs Inter maçı 3 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Como, mevcut teknik direktör Cesc Fabregas'ın doğduğu yıl olan 1986'dan bu yana ilk kez Coppa Italia yarı finaline yükseldi. Turnuvada Südtirol, Sassuolo, Fiorentina ve çeyrek finalde penaltılarla Napoli'yi elediler. Como, tüm turnuvalarda son dokuz maçında sadece bir kez yenildi, ancak son beş iç saha maçında iki kez mağlup oldu.

Inter, Scudetto şampiyonluğuna doğru ilerlemeye devam ediyor. Serie A'da 15 maçtır yenilmeyen Inter, son sekiz maçını da kazandı. Nerazzurri, 2025 ve 2023'te ikinci olduktan sonra, sürpriz bir şekilde Bodo Glimt'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin acısını, lig ve kupa ikilisiyle biraz olsun dindirebilir.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Jayden Addai ve Martin Baturina'nın Como'da forma giymesi pek olası değil, Lautaro Martínez ise Inter'de forma giyemeyecek.

Coppa Italia'yı dokuz kez kazanan Inter, en son 2023'te şampiyon oldu ve geçen yıl Milan'a karşı yarı finalde elendi.

Bu iki maçlı eşleşmenin galibi, 13 Mayıs'ta Roma'da Lazio veya Atalanta ile finalde karşılaşacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Como vs Inter Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör C. Fabregas Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör C. Chivu

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Como vs Inter maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: