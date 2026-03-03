Goal.com
Canlı
İtalya Kupası
team-logoComo
team-logoInter
Çeviri:

Bugün Como ile Inter arasında oynanacak Coppa Italia maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Como ile Inter arasındaki Coppa Italia maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Inter'in ligde çifte kupayı kazanma hedefi, Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como ile oynayacağı Coppa Italia yarı finalinde zorlu bir sınava tabi tutulacak. 

Como - Inter maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngilterePremier Sports
KanadaFubo Kanada
Hindistantabii
Orta DoğuMBC Shahid

Como vs Inter maç başlangıç saati

crest
İtalya Kupası - İtalya Kupası

Como vs Inter maçı 3 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Como, mevcut teknik direktör Cesc Fabregas'ın doğduğu yıl olan 1986'dan bu yana ilk kez Coppa Italia yarı finaline yükseldi. Turnuvada Südtirol, Sassuolo, Fiorentina ve çeyrek finalde penaltılarla Napoli'yi elediler. Como, tüm turnuvalarda son dokuz maçında sadece bir kez yenildi, ancak son beş iç saha maçında iki kez mağlup oldu.

Como 1907 v US Lecce - Serie AGetty Images

Inter, Scudetto şampiyonluğuna doğru ilerlemeye devam ediyor. Serie A'da 15 maçtır yenilmeyen Inter, son sekiz maçını da kazandı. Nerazzurri, 2025 ve 2023'te ikinci olduktan sonra, sürpriz bir şekilde Bodo Glimt'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin acısını, lig ve kupa ikilisiyle biraz olsun dindirebilir. 

FC Internazionale v Como 1907 - Serie AGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Jayden Addai ve Martin Baturina'nın Como'da forma giymesi pek olası değil, Lautaro Martínez ise Inter'de forma giyemeyecek.

Como LecceGetty Images

Coppa Italia'yı dokuz kez kazanan Inter, en son 2023'te şampiyon oldu ve geçen yıl Milan'a karşı yarı finalde elendi.

Bu iki maçlı eşleşmenin galibi, 13 Mayıs'ta Roma'da Lazio veya Atalanta ile finalde karşılaşacak. 

Thuram InterGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Como vs Inter Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Fabregas

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Chivu

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

COM
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

INT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaştırmalı Rekor

COM

Son 5 maçları

INT

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

5

Galibiyetler

2

Gol sayısı

15
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

0