Bugün Bodoe/Glimt ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Bodoe/Glimt - Inter maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Bodoe/Glimt - Inter maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt ve Inter arasındaki bugünkü maç 18 Şubat 2026, 20:00'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bodoe/Glimt, Manchester City ve Atletico Madrid gibi takımları şok ederek, turnuvanın grup aşamasında bu futbol devlerini mağlup etti. Bu, onlara Inter Milan ile yüksek profilli bir karşılaşma kazandırdı, ancak City ve Madrid'e karşı elde ettikleri büyük galibiyetlerden aldıkları özgüvenle bu durum onları hiç rahatsız etmeyecek.

Inter, Arsenal, Atletico Madrid ve Liverpool'a karşı önemli maçları kaybetmiş olarak bu maça geliyor. Ancak, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek son maçında galibiyet almayı başardılar.

İlginçtir ki, Inter'in bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ataklarının %41,1'i sol kanattan geldi. Bu, lig aşamasındaki tüm takımlar arasında en yüksek yüzde. Bu da mantıklı, çünkü bu sezon turnuvadaki en iyi şans yaratıcısı sol bek Federico Dimarco (11).

Sakatlık haberleri ve önemli istatistikler

Sondre Fet şu anda sakat ve Ulrik Saltnes ile birlikte Bodo/Glimt'te forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti.

Yeni yılın başında 10 maçlık gol orucuna giren Kasper Hogh, son üç maçında beş gol attı.

Denzel Dumfries (ayak bileği), Kasım ayından bu yana ilk kez forma giymeyi beklediği için Inter'in bu maçtaki tek sakatlık endişesi.

Takımının son beş maçında dokuz gol katkısı yapan Federico Dimarco, sol bek pozisyonundan etkili bir hücum tehdidi oluşturduğunu kanıtlıyor ve dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 77 M. Bro Sakatlıklar ve Cezalar 2 D. Dumfries

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Bodoe/Glimt vs Inter maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: