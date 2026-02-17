Goal.com
Şampiyonlar Ligi
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoInter
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün Bodoe/Glimt ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Bodoe/Glimt ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Bodoe/Glimt - Inter maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

Bodoe/Glimt - Inter maçının başlama saati

crest
Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt ve Inter arasındaki bugünkü maç 18 Şubat 2026, 20:00'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bodoe/Glimt, Manchester City ve Atletico Madrid gibi takımları şok ederek, turnuvanın grup aşamasında bu futbol devlerini mağlup etti. Bu, onlara Inter Milan ile yüksek profilli bir karşılaşma kazandırdı, ancak City ve Madrid'e karşı elde ettikleri büyük galibiyetlerden aldıkları özgüvenle bu durum onları hiç rahatsız etmeyecek.

Federico Dimarco Getty Images

Inter, Arsenal, Atletico Madrid ve Liverpool'a karşı önemli maçları kaybetmiş olarak bu maça geliyor. Ancak, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek son maçında galibiyet almayı başardılar.

İlginçtir ki, Inter'in bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ataklarının %41,1'i sol kanattan geldi. Bu, lig aşamasındaki tüm takımlar arasında en yüksek yüzde. Bu da mantıklı, çünkü bu sezon turnuvadaki en iyi şans yaratıcısı sol bek Federico Dimarco (11).

Sakatlık haberleri ve önemli istatistikler

Sondre Fet şu anda sakat ve Ulrik Saltnes ile birlikte Bodo/Glimt'te forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti.

Yeni yılın başında 10 maçlık gol orucuna giren Kasper Hogh, son üç maçında beş gol attı.

Kasper HoghGetty Images

Denzel Dumfries (ayak bileği), Kasım ayından bu yana ilk kez forma giymeyi beklediği için Inter'in bu maçtaki tek sakatlık endişesi.

Takımının son beş maçında dokuz gol katkısı yapan Federico Dimarco, sol bek pozisyonundan etkili bir hücum tehdidi oluşturduğunu kanıtlıyor ve dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.

Takım haberleri ve kadrolar

Bodoe/Glimt vs Inter Muhtemel kadrolar

Bodoe/GlimtHome team crest

4-3-3

Diziliş

3-5-2

Home team crestINT
12
N. Haikin
15
F. Bjoerkan
20
F. Sjoevold
4
O. Bjoertuft
6
J. Gundersen
7
P. Berg
26
H. Evjen
19
S. Fet
11
O. Blomberg
10
J. Hauge
9
K. Hoegh
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
31
Y. Bisseck
25
M. Akanji
7
P. Zielinski
22
H. Mkhitaryan
32
F. Dimarco
8
P. Sucic
11
L. Henrique
14
A. Bonny
9
M. Thuram

3-5-2

INTAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • K. Knutsen

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Chivu

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BOD
-Form

Gol atıldı (Verildi)
15/5
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

INT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
14/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

0