FA Kupası
team-logoBirmingham City
St Andrew's Knighthead Park
team-logoLeeds United
Bugün Birmingham ile Leeds arasında oynanacak FA Cup maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Yükselme peşinde olan Birmingham ve Premier Lig ekibi Leeds, FA Cup'ın dördüncü turunda St. Andrew's'ta karşı karşıya geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Birmingham - Leeds maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngiltereTNT Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaSportsnet
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Birmingham vs Leeds maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Birmingham - Leeds maçının başlama saati

crest
FA Kupası - FA Cup
St Andrew's Knighthead Park

Birmingham - Leeds maçı 15 Şubat 2026 tarihinde saat 07:00 EST ve 12:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Chris Davies'in Birmingham takımı iyi bir formda ve tüm turnuvalarda sekiz maçlık yenilmezlik serisini uzatmak istiyor. Şampiyonlukta yedi maçlık yenilmezlik serisiyle, playoff'ların son sırasını işgal eden Wrexham'ın sadece bir puan altında yer alıyorlar. Lig İkinci Lig takımı Cambridge'i deplasmanda 3-2 yenerek buraya gelmeyi başardılar.

Cambridge United v Birmingham City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

Daniel Farke'nin Leeds takımı da benzer şekilde iyi bir formda ve son 14 maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle Premier League'de kalma yarışında çok daha rahat bir konuma geldi. Alman teknik direktörün kadroda rotasyon yapması beklenebilir, ancak takımın kadrosu çok geniş değil. Bu maç ile Villa ile oynayacakları bir sonraki lig maçı arasında 6 gün olduğu için, bu maçı olabildiğince ciddiye alacaklardır.

Derby County v Leeds United - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Baldır sakatlığından kurtulduktan sonra 2026'da West Brom karşısında ilk kez sahaya çıkan, çocukluğundan beri Birmingham taraftarı olan Demarai Gray ilk 11'de yer alabilir.

Birmingham City v Derby County - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Blues'ta Ethan Laird, Alex Cochrane, Lee Buchanan ve şimdi de Paik Seung-ho gibi bir dizi önemli oyuncu uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemiyor.

Leeds'te Pascal Struijk kalça problemi nedeniyle kenarda kalırken, forvet Dom Calvert-Lewin Chelsea ile 2-2 berabere kaldıkları maçta forma giyemedi ve bu maçta da forma giymesi şüpheli.

Leeds, 7 Ocak'ta St James' Park'ta Newcastle'a 4-3 yenildikten sonra, tüm turnuvalarda oynadığı altı maçta sadece bir kez mağlup oldu.

Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Birmingham City vs Leeds United Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Davies

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Farke

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

BIR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/2
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

LEE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/8
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Rekoru

BIR

Son 5 maçları

LEE

2

Galibiyetler

0

Beraberlikler

3

Galibiyetler

6

Gol sayısı

9
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

Bugün Birmingham vs Leeds maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

