Birmingham ve Premier Lig ekibi Leeds, FA Cup'ın dördüncü turunda St. Andrew's'ta karşı karşıya geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Birmingham - Leeds maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Birmingham vs Leeds maçını izlemek için

Birmingham - Leeds maçının başlama saati

Birmingham - Leeds maçı 15 Şubat 2026 tarihinde saat 07:00 EST ve 12:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Chris Davies'in Birmingham takımı iyi bir formda ve tüm turnuvalarda sekiz maçlık yenilmezlik serisini uzatmak istiyor. Şampiyonlukta yedi maçlık yenilmezlik serisiyle, playoff'ların son sırasını işgal eden Wrexham'ın sadece bir puan altında yer alıyorlar. Lig İkinci Lig takımı Cambridge'i deplasmanda 3-2 yenerek buraya gelmeyi başardılar.

Daniel Farke'nin Leeds takımı da benzer şekilde iyi bir formda ve son 14 maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle Premier League'de kalma yarışında çok daha rahat bir konuma geldi. Alman teknik direktörün kadroda rotasyon yapması beklenebilir, ancak takımın kadrosu çok geniş değil. Bu maç ile Villa ile oynayacakları bir sonraki lig maçı arasında 6 gün olduğu için, bu maçı olabildiğince ciddiye alacaklardır.

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Baldır sakatlığından kurtulduktan sonra 2026'da West Brom karşısında ilk kez sahaya çıkan, çocukluğundan beri Birmingham taraftarı olan Demarai Gray ilk 11'de yer alabilir.

Blues'ta Ethan Laird, Alex Cochrane, Lee Buchanan ve şimdi de Paik Seung-ho gibi bir dizi önemli oyuncu uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemiyor.

Leeds'te Pascal Struijk kalça problemi nedeniyle kenarda kalırken, forvet Dom Calvert-Lewin Chelsea ile 2-2 berabere kaldıkları maçta forma giyemedi ve bu maçta da forma giymesi şüpheli.

Leeds, 7 Ocak'ta St James' Park'ta Newcastle'a 4-3 yenildikten sonra, tüm turnuvalarda oynadığı altı maçta sadece bir kez mağlup oldu.

Takım haberleri ve kadrolar

