Bugün Aston Villa ile Leeds arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Aston Villa ile Leeds arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerler burada.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Aston Villa - Leeds maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Villa Park

Aston Villa ve Leeds arasındaki bugünkü maç 21 Şubat 2026, 15:00'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Villa Park, bu Cumartesi günü klasik bir Premier Lig karşılaşmasına sahne olacak. Aston Villa, Şampiyonlar Ligi hedefini sağlamlaştırmak için, alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele eden Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Unai Emery'nin takımı, sezonun sürpriz takımı olarak ilk üçte yerini sağlamlaştırdı. Ancak, son üç iç saha maçında iki mağlubiyet alarak son zamanlarda hafif bir düşüş yaşadı. Daniel Farke yönetimindeki Leeds, bir nevi "beraberlik uzmanı" haline geldi ve yenilmesi zor bir takım olduğunu kanıtladı, ancak bir puanı üçe çevirmekte zorlanıyor. Şu anda son 10 deplasman lig maçında galibiyet alamadı.

Bugün Aston Villa - Leeds maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir.