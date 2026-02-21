Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoLeeds United
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün Aston Villa ile Leeds arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Aston Villa ile Leeds arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Aston Villa ile Leeds arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerler burada.

ABDPeacock
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Aston Villa - Leeds maçının başlama saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Villa Park

Aston Villa ve Leeds arasındaki bugünkü maç 21 Şubat 2026, 15:00'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Aston Villa 2026Getty Images

Villa Park, bu Cumartesi günü klasik bir Premier Lig karşılaşmasına sahne olacak. Aston Villa, Şampiyonlar Ligi hedefini sağlamlaştırmak için, alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele eden Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Unai Emery'nin takımı, sezonun sürpriz takımı olarak ilk üçte yerini sağlamlaştırdı. Ancak, son üç iç saha maçında iki mağlubiyet alarak son zamanlarda hafif bir düşüş yaşadı. Daniel Farke yönetimindeki Leeds, bir nevi "beraberlik uzmanı" haline geldi ve yenilmesi zor bir takım olduğunu kanıtladı, ancak bir puanı üçe çevirmekte zorlanıyor. Şu anda son 10 deplasman lig maçında galibiyet alamadı.

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa vs Leeds United Muhtemel kadrolar

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestLEE
23
E. Martinez
5
T. Mings
4
E. Konsa
26
L. Bogarde
22
I. Maatsen
10
E. Buendia
19
J. Sancho
27
M. Rogers
21
D. Luiz
24
A. Onana
11
O. Watkins
26
K. Darlow
15
J. Bijol
6
J. Rodon
5
P. Struijk
11
B. Aaronson
29
W. Gnonto
44
I. Gruev
4
E. Ampadu
2
J. Bogle
3
G. Gudmundsson
9
D. Calvert-Lewin

3-4-2-1

LEEAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • U. Emery

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Farke

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

AVL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

LEE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/9
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaştırmalı Rekor

AVL

Son 5 maçları

LEE

4

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

8

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

Bugün Aston Villa - Leeds maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0