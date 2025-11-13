Buffon'un oğlu milli takım için ilk hat-trickini yaptı ama giydiği forma İtalya değildi!

İtalya futbolunun yaşayan efsanesi Gianluigi Buffon’un 17 yaşındaki oğlu Louis Thomas Buffon, Çekya U19 Milli Takımı formasıyla kariyerinin ilk hat-trick’ine imza attı. Ta’Qali’de oynanan Avrupa U19 Şampiyonası eleme maçında Çekya, Azerbaycan’ı 6-1 mağlup ederken genç forvet karşılaşmanın yıldızı oldu.

Serie A ekiplerinden Pisa’da forma giyen Louis Buffon, milli takım tercihini annesi Alena Seredova’nın ülkesi Çekya’dan yana kullanmıştı. Ünlü babasının aksine kaleci değil forvet olarak görev yapan genç oyuncu, bugün attığı üç golle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca milli formayla beşinci maçında ilk asistine de imza attı.

Juventus'ta başlamıştı

Futbol kariyerine Juventus akademisinde başlayan Buffon, 2023 yazında Pisa’ya transfer oldu. 5 Ekim’de Bologna maçında Serie A’daki ilk dakikalarını alan Buffon’un teknik direktörlüğünü, babası Gianluigi Buffon gibi 2006 Dünya Kupası’nı kazanan bir başka isim Alberto Gilardino yapıyor.

Bu performansıyla milli takımdaki yükselişini hızlandıran Louis Buffon, Çekya’nın turnuva hedefleri için önemli bir potansiyel olduğunu bir kez daha gösterdi.