Barcelona'nın eski yıldızı Samuel Umtiti, Real Madrid'i dün akşam Inter Milan'la oynadığı maçın ardından eleştirdi.

Real Madrid, dün akşam Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk ettiği Inter Milan'ı 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi serüvenine galibiyetle başladı.

Umtiti, After Foot RMC programında şunları söyledi: "Real Madrid bu yıl zorlanacak. Bu takımda pek çok zayıf nokta var. Bazen orta sahada büyük boşluklar oluşuyor; savunma ise neredeyse imkânsız."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu gece şans onlardan yanaydı. Uyum içinde bir takım göremiyorum; hiçbir şey yok. Mbappe, Vinicius ve Bellingham birbirlerine büyük ölçüde yardımcı olabilecek durumdalar."

Eski Barcelonalı oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: "Muhteşem olabilirler. Ama aralarında çok fazla bencillik var. Bundan vazgeçilmezse, bu iş asla yürümez. Ben teknik direktör olsaydım, üçünü de alır konuşurdum."



