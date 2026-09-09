24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Bu üçlü bencil" - Barcelona'nın eski yıldızından Real Madrid'e ateş

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
Barcelona
S. Umtiti
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
İspanya
İtalya
Fransa
İngiltere
Brezilya

Real Madrid, İtalyan konuğunu zorlanarak mağlup etti

Barcelona'nın eski yıldızı Samuel Umtiti, Real Madrid'i dün akşam Inter Milan'la oynadığı maçın ardından eleştirdi.

Real Madrid, dün akşam Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk ettiği Inter Milan'ı 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi serüvenine galibiyetle başladı.

Umtiti, After Foot RMC programında şunları söyledi: "Real Madrid bu yıl zorlanacak. Bu takımda pek çok zayıf nokta var. Bazen orta sahada büyük boşluklar oluşuyor; savunma ise neredeyse imkânsız."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu gece şans onlardan yanaydı. Uyum içinde bir takım göremiyorum; hiçbir şey yok. Mbappe, Vinicius ve Bellingham birbirlerine büyük ölçüde yardımcı olabilecek durumdalar."

Eski Barcelonalı oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: "Muhteşem olabilirler. Ama aralarında çok fazla bencillik var. Bundan vazgeçilmezse, bu iş asla yürümez. Ben teknik direktör olsaydım, üçünü de alır konuşurdum."


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin