“Bu üç isim için geleceğin adresi Bayern Münih olmayacak”: Max Eberl'den satış adaylarına net mesaj

Nathaniel Brown ve Ismael Saibari transferlerinin ardından Bayern Münih’te öncelik şu anda satışlara verilmiş durumda. Özellikle kiralık dönüşü yapan üç oyuncu Joao Palhinha (son olarak Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma) ve Sacha Boey’un (Galatasaray) bu yaz mutlaka kulüpten ayrılması isteniyor.

Eberl, çarşamba günü medya mensuplarıyla yaptığı görüşmede, "Sacha, Bryan ve Joao ile ilgili olarak onları göndermeye çok açığız" ifadelerini kullandı ve sözlerini net bir şekilde şöyle sürdürdü: "Bu üç oyuncu için gelecek Bayern Münih’te olmayacak. Eğer içlerinden biri burada kalmaya karar verirse, onun için durum oldukça sert ve karmaşık olacaktır, çünkü büyük bir rol oynamayacak."

Ancak bu konuda oyuncuların prensipte ayrılmaya istekli olması işin yalnızca bir tarafı. Aynı zamanda Bayern Münih’in bonservis taleplerini karşılayacak kulüplerin de bulunması gerekiyor. Şu anda bu üç isimden hiçbiri için somut bir transfer görünmüyor.

Max Eberl, Alphonso Davies’in ayrılığını dışladı

Eberl, bu arada Alphonso Davies’in satışını "imkansız" olarak niteledi. Birkaç sakatlığın ardından ve yüksek maaşı da göz önüne alındığında, 25 yaşındaki sol bek son dönemde sürekli olası bir ayrılıkla anılıyordu. Davies’in gelecek sezonda sol bekteki ilk 11 yeri için Brown ile rekabet etmesi bekleniyor, alternatif olarak ise Hiroki Ito hazır durumda. Ve, evet: Michael Olise de Bayern Münih’te kalıyor.

Halihazırda Tegernsee’de takımla birlikte çalışan Bara Ndiaye’nin kalıcı transferi tamamlandıktan sonra, artık başka bir takviye planlanmıyor. "Kadro yapımız tamam" diyen Eberl, şöyle konuştu: "Bu yıl bizimle ilişkilendirilen isimleri görünce gerçekten çok ama çok gülümsedim. Gerçekten çok eğlendim, çünkü etrafımızda dolaşan isimlerin hiçbirinin bizimle aslında yüzde sıfır ilgisi vardı."

Eberl ayrıca Atalanta Bergamo forması giyen Belçikalı forvet Charles De Ketelaere’ye yönelik iddia edilen ilgiyi de net bir şekilde yalanladı.