Carlo Ancelotti, Cacereno deplasmanındaki Estadio Príncipe Felipe zeminini eleştirdi.

NE OLDU? Real Madrid, Rodrygo'nun bireysel yeteneği ile attığı gole kadar Cacereno karşısında zorlandı. Ancelotti'nin öğrencileri ilk yarıda kısa pas tarzlarına bağlı kalmaya çalıştılar ancak çoğu zaman ağır zemin, buna izin vermedi. Real, ikinci yarıda ise uzun toplara başvurdu. Bu da sorunlarını bir ölçüde çözdü ama büyük ölçüde çözmedi.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından saha şartlarından dem vurdu ve şunları söyledi: "Bu sahada futbol oynanmaz. Bence bu futbol değil, başka bir spor. Küçük takımların büyük takımlarla rekabet edebilmesi harika. Ancak taraftarlar için harika değil. Çünkü taraftarlar düzgün futbol maçları izlemek istiyor."

VE DAHA FAZLASI: Cacereno Teknik Direktörü Julio Cobos ise Ancelotti'nin bu sözlerini "bahane" olarak değerlendirdi ve İtalyan hocaya şu yanıtı verdi:

"Bunun futbol olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Ancelotti bunlardan çok daha kötü sahalarda oynadı. Onun bunu söylemesine şaşırdım. Bunlar bahane."

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