Bild'in haberine göre Atubolu, çarşamba günü başlayacak Avusturya kampına Avrupa Ligi finalisti takımla birlikte gitmiyor.

Kalecinin Freiburg ile bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da bu yaz ayrılığı, geçen sezonun sonuna doğru zaten kesin gözüyle bakılıyordu. Atubolu ilkbaharda sözleşme uzatma teklifini reddetti ve 2027'de bonservissiz ayrılmaması için 2026'da bir transfer artık çok muhtemel hale geldi.

Breisgau ekibi de bu nedenle, Werder Bremen'den 12 milyon euroya gelen Mio Backhaus ile halefi çoktan kadrosuna kattı. Ancak Atubolu hâlâ kendisine yeni bir kulüp bulamadığı için şu anda formunu SCF'de koruyor. Yine de takımın antrenmanlarına katılmıyor, yalnızca bireysel olarak çalışıyor. Şimdi kamp kadrosuna alınmamasıyla birlikte bu sıra dışı durum yeni bir boyut daha kazanmış oldu. Bild'e göre Atubolu, gereksiz bir sakatlık riski almamak için bu adımı bizzat kendisi attı. Ve geleceğini nihai olarak netleştirmek için.

Noah Atubolu'nun Premier League'e gitmeyi kesin olarak istediği belirtiliyor

Çünkü 24 yaşındaki oyuncunun artık yeni bir kulübe katılmaya çok yakın olduğu ifade ediliyor. Premier League'e transfer için görüşmelerin şu anda sürdüğü belirtiliyor. AFC Bournemouth ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın Atubolu'nun kapısını çaldığı, bir ara yanlış bir hamle yapıp şimdilik Freiburg'da tribünde kalma tehlikesiyle karşı karşıya gibi göründüğü aktarılıyor.

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Bu tehlike ortadan kalktı; görünüşe göre Juventus da Atubolu ile ilgilenen önemli İtalyan kulüplerinden biri. Ancak oyuncunun açık ara tercih ettiği adresin Premier League olduğu ve oraya bir transferin en geç temmuz sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor. Son olarak iki yükselen takım Hull City ile Coventry City'yi geri çevirdiği, çünkü Bournemouth veya Villa gibi daha iddialı kulüpleri elinin altında tuttuğu belirtiliyor.

Atubolu, henüz 13 yaşındayken Freiburg altyapısına katılmıştı, 2023'te ise yetiştiği kulüpte 1 numara oldu. Atubolu, geride kalan sezonu yedinci sırada tamamlayan takım için Bundesliga'da 94 maça çıktı.