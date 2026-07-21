Bild gazetesinin haberine göre, Atubolu Çarşamba günü başlayacak olan Avrupa Ligi finalisti takımın Avusturya’daki kampına katılmayacak.

Kaleci, Freiburg ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, geçen sezonun sonlarına doğru bu yaz ayrılacağı zaten kesinleşmişti. İlkbaharda Atubolu, sözleşmesini uzatmamaya karar verdi ve 2027'de bedelsiz ayrılmamak için 2026'da transfer olması büyük olasılık haline geldi.

Bu nedenle Breisgau ekibi, Werder Bremen'den 12 milyon avroya transfer edilen Mio Backhaus ile çoktan bir yedek oyuncu transfer etmişti. Ancak Atubolu hâlâ yeni bir kulüp bulamadığı için şu anda SCF'de formunu korumaya devam ediyor. Bununla birlikte, takım antrenmanlarına katılmıyor, sadece bireysel antrenman yapıyor. Bu alışılmadık durum, antrenman kampından vazgeçilmesi ile birlikte yeni bir boyut kazandı. Bild gazetesine göre, Atubolu gereksiz sakatlık riskine girmemek ve geleceğini kesinleştirmek amacıyla bu kararı kendisi vermiş.

Noah Atubolu, Premier Lig’e gitmeye kararlı

Zira 24 yaşındaki oyuncunun artık yeni bir kulübe katılmaya çok yakın olduğu söyleniyor. Premier Lig’e transferiyle ilgili görüşmelerin şu anda devam ettiği belirtiliyor. AFC Bournemouth ve Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa olmak üzere iki İngiliz birinci lig kulübünün Atubolu’ya teklifte bulunduğu söyleniyor; oysa bir süre önce bu oyuncu, transfer fırsatını kaçırıp şimdilik Freiburg’da tribünde oturma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış gibi görünüyordu.

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Bu tehlike ortadan kalktı; görünüşe göre, ünlü bir İtalyan kulübü olan Juventus Torino da Atubolu ile ilgileniyor. Ancak oyuncunun açıkça tercih ettiği hedef Premier Lig gibi görünüyor ve duyumlara göre, buraya transferinin en geç Temmuz ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Son olarak, Hull City ve Coventry City gibi iki yeni yükselen takıma tekliflerini reddettiği söyleniyor; zira Bournemouth veya Villa gibi daha iddialı kulüpler elinde bir seçenek olarak duruyor.

Atubolu, 13 yaşındayken Freiburg’un altyapısına katılmıştı ve 2023 yılında memleketinin kulübünde 1 numaralı kaleci konumuna yükseldi. Atubolu, geçen sezon ligi yedinci sırada bitiren takımda 94 Bundesliga maçında forma giydi.