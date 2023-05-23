Massimiliano Allegri, Juventus'a verilen -10 puan cezasının zamanlamasına tepki gösterdi.

Juventus'un 10 puanı silindi

Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldılar

Allegri, takımda kalmayı planlıyor

NE OLDU? Bianconeri, "mali usulsüzlükler" ile ilgili yaptırımlara maruz kaldıktan sonra -10 puan cezası aldı ve şimdi, Şampiyonlar Ligi elemelerini kaçırarak Serie A'yı ilk dördün dışında bitirmeye mahkum görünüyor. Daha önce 15 puanlık bir kesintiye itiraz eden ve bu itirazı kabul gördükten sonra yeniden ilk dörde giren Juve, pazartesi günü Empoli'ye karşı sahaya çıkmadan kısa bir süre önce 10 puanının silindiği bilgisine ulaştı. Torino ekibi, mücadeleyi 4-1 kaybetti.

NE SÖYLENDİ? DAZN'a demeç veren Allegri'ye 10 puanlık ceza ve bu cezanın Juve'deki geleceğini etkileyip etkileyemeyeceği soruldu. İtalyan hoca ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Kulüple konuşmalı ve nerede oynayacağımızı görmeliyiz. Avrupa Ligi'nde oynamamıza bile izin verirler mi bilmiyorum, bekleyip görmemiz gerekecek. Açıkçası, tüm rekabetin dışındaysanız, bir plan yapmalısınız. Juventus'un gelecek sezon kazanmaya hemen geri döneceğini söyleyemeyiz. Ancak önemli olan, zorluklar esnasında herkesin aynı çizgide olması.

"Şu anda Juventus'u terk etmem korkaklık olur. Takımı hiçbir şey için suçlayamam, çünkü sürekli bir durum değişikliği oldu. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Juventus ikinci sırada, biz bunu sahada kazandık. Her şeyi kabul ediyoruz, ama umarım bu bir kez ve herkes için çözülür. Juventus'un nerede olmasını istediklerine karar versinler. Bu cezalar çalışan insanlara, oyunculara ve antrenörlere saygısızlıktır. Onlara neye karar vereceklerini söylemiyorum, sadece kesin olarak karar vermelerini istiyorum. İnanılmaz. Sadece inanılmaz. Yeter artık."

BÜYÜK RESİM: Juve şu anda İtalya Serie A'da Avrupa elemelerinin dışında yedinci sırada yer alıyor. Ancak Allegri kulübün yeniden ayağa kalkmasına yardım etmeyi planlıyor:

"Juventus her zaman ayağa kalktı, aklı başında olmamız gerekiyor. Artık sadece önümüzdeki sezona durumun ne olduğunu bilerek başlayabileceğimizi umabiliriz. Bu noktaya nasıl geldik bilmiyorum. Her şeye karşı duyarsız görünebilirim ama bu sadece bir işkenceydi. Keşke iki ay önce bize cezanın ne olduğunu söyleselerdi ve bıçaklanıp zehirlenmeyeceğimizi bize bildirselerdi. En azından durumu bilirdik.”

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SIRADA NE VAR? Juventus'un bu sezon AC Milan ve Udinese'ye karşı iki maçı kaldı. Yaşlı Kadın, 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya ve bu yüzden muhtemelen yaz transfer dönemi için planlarını gözden geçirmek zorunda.