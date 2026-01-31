Bruno Fernandes'in kararı Real Madrid'de taşların yerinden oynamasına neden olabilir

Manchester United’da yaz transfer dönemi öncesinde dikkat çekici bir senaryo gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kırmızı Şeytanlar, takım kaptanı Bruno Fernandes’in olası ayrılığıyla birlikte önemli bir bütçe yaratabilir ve bu durum, Real Madrid’in Jude Bellingham planlarını doğrudan etkileyebilir.

Football365’in haberine göre Manchester United yönetimi, yaz aylarında kadroda ciddi bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Bu süreçte yüksek maaşlı ve piyasa değeri yüksek bazı isimlerle yolların ayrılması ihtimali masada. Bu oyuncuların başında ise uzun süredir takımın en önemli figürlerinden biri olan Bruno Fernandes geliyor.

Portekizli orta saha oyuncusu, Manchester United formasıyla istikrarlı performanslar sergilese de kulübün sportif hedeflerinden uzak kalması ve yeniden yapılanma süreci, olası bir ayrılığı giderek daha gerçekçi hale getiriyor. Haberde, Fernandes’in yaklaşık 43 milyon euro civarında bir bedelle elden çıkarılabileceği ve bu satıştan elde edilecek gelirin transfer bütçesinde kilit rol oynayacağı ifade ediliyor.

Bu noktada devreye Real Madrid ve Jude Bellingham senaryosu giriyor. İspanyol devi, İngiliz yıldızın etrafında şekillenen kadro planlamasını uzun vadeli olarak kurgularken, orta sahadaki maaş dengesi ve bütçe yönetimi büyük önem taşıyor.

Domino taşı etkisi yaratabilir

Haberde yer alan değerlendirmeye göre, Fernandes’in piyasaya çıkması Avrupa’daki orta saha transfer dengelerini değiştirebilir. Portekizli yıldız için oluşacak ilgi, Real Madrid’in alternatif planlarını daha rahat uygulamasına olanak tanıyabilir.

Manchester United cephesi, Fernandes’in ayrılığına yalnızca sportif değil, finansal açıdan da bakıyor. Kulüp, yeni teknik yapılanma doğrultusunda daha genç, dinamik ve maaş dengesi daha kontrollü bir orta saha kurgulamak istiyor.

Real Madrid tarafında ise Jude Bellingham’ın takımın merkezindeki rolünün tartışılmaz olduğu vurgulanıyor. İngiliz yıldız, hem saha içindeki liderliği hem de pazarlama değeriyle kulübün uzun vadeli projelerinin temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Football365, Bruno Fernandes’in Manchester United’dan ayrılması halinde bunun Avrupa’daki transfer dengelerini etkileyebilecek zincirleme bir süreci başlatabileceğini öne sürüyor.