Manchester United, Bruno Fernandes'in koltuk değnekleri ve koruyucu bir botla görüntülenmesiyle sarsıldı.

Orta saha oyuncusu, Brighton maçında darbe aldı

United, FA Cup finaline yükseldi

Bruno Fernandes, kenarda mı kalacak?

NE OLDU? Portekizli oyun kurucu, United'ın FA Cup yarı finalinde Brighton ile oynadığı karşılaşmada ayağına bir darbe aldı. Erik ten Hag'ın ekibi, 3 Haziran'da ezeli rakibi Manchester City ile tarihi bir FA Cup finali oynamaya hak kazandı. Ancak Fernandes'in Wembley Stadyumu'nda ayak bileğini incitmesi, moralleri bozdu. Ten Hag, sakatlıktan sonra Bruno'yu oyundan almadı ve Portekizli, 101 dakika sahada kaldı.

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BÜYÜK RESİM: Fernandes oynamaya kararlıydı, ancak uzatmalarda Wout Weghorst ile değiştirildi. Bruno şimdi bir süre kenarda kalacak gibi görünüyor. Fernandes'in 28 yaşındaki eşi Ana Pinho, orta saha oyuncusunun bir fotoğrafını yayınladı ve "şarj ediliyor" notunu düştü. Portekizli yıldızın yanında bulunan değnekler, Manchester United taraftarlarını endişelendirdi.

SIRADA NE VAR? Lisandro Martinez'i zaten sezon sonuna kadar kaybetmiş olan ve Raphael Varane'dan da yoksun olan United, perşembe günü Tottenham deplasmanı ile Premier Lig'e geri dönecek. Fernandes'in Spurs deplasmanında kadroda yer alması zor görünüyor.