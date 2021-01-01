Bruno Fernandes, Frank Lampard'ın rekorunu kırdı

Portekizli yıldız, adını tarihe yazdırmayı başardı.

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, Liverpool karşısında gol atarak Premier Lig tarih kitaplarında Frank Lampard'ı solladı

United, Old Trafford'da ezeli rakibine karşı 10. dakikada 1-0 öne geçti. Bruno Fernandes'in şutunda top savunmada Nat Phillips'e çarpıp ağlara gitti ve gol, Portekizli orta sahaya yazıldı.

Tecrübeli oyuncu böylece, 2020-21 sezonunda tüm kulvarlardaki 56 maçta 28 gole ulaştı. Bu da onun İngiliz futbolunda yeni bir rekor kırdığı anlamına geliyor.

Lampard'ı nasıl geride bıraktı?

Fernandes, ilk 50 maçlar baz alındığında bir sezonda geçmişteki diğer Premier Lig orta saha oyuncularından daha fazla gol attı ve Lampard'ın 2009-10'da Chelsea'de daha önce yakaladığı rakamı geride bıraktı.

26 yaşındaki oyuncu United formasıyla 50 maçta 26 gol 18 asist ile 44 gole katkıda bulunmayı başardı. Bu da onun Eric Cantona (46) ve Robin van Persie'nin (45) ardından kulüp tarihinde üçüncü sırada yer almasını sağladı.

Fernandes'in United kariyerindeki rakamları

2020 yılında Sporting Lizbon'dan 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Portekizli yıldız, Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla 78 maçta 40 gol attı ve 25 de asist yaptı.

Sırada ne var?

Evinde Liverpool'a 4-2 mağlup olan Manchester United, 18 Mayıs'ta yine Old Trafford'da Fulham ile karşı karşıya gelecek.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, Premier Lig'de sezonu 23 Mayıs'ta deplasmanda oynayacağı Wolverhampton maçıyla kapatacak. Ardından 26 Mayıs'ta Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi finaline çıkacak.