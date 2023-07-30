Bruno Fernandes, Real Madrid'e karşı oynadığı hazırlık maçında kaleci Onana'nın tavsiyesini görmezden geldiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Manchester United, Real Madrid ile Amerika'da karşı karşıya geldi.

Kaleci Onana, United'daki ilk maçına çıktı

Bruno Fernandes, artık takımın yeni kaptanı

NE OLDU? Portekizli oyun kurucu, Harry Maguire'ın kaptanlıktan alınmasının ardından takımın yeni kaptanı seçildi. Fernandes ateşli bir karakterdir ve kendisine ne yapılması gerektiğinin söylenmesine her zaman sıcak bakmaz. Taraftarlar bunun bir örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde Real Madrid ile oynanan maçta gördü. Kaleci Onana, 35. dakika Madrid'in kullanacağı korner öncesinde savunmasını düzenlemeye çalışıyordu. Fernandes'i de belirli bir pozisyona doğru itiyor gibi göründü. Ancak Portekizli oyuncu, bu talebe pek kulak asmadı. Sosyal medyada olaya ilişkin yayılan görüntünün altına şu not düşüldü: "Yüzbaşı Bruno kimsenin kendisini düzeltmesini veya ona öğüt vermesini istemiyor. Bruno, yeni imza atan Onana'yı tamamen görmezden geliyor."

Instagram

Instagram

BÜYÜK RESİM: Fernandes, söz konusu gönderiye kendi mesajıyla yanıt vererek öfkeli bir şekilde şunu söyledi: "Onana'nın bana söylediği yere gidiyorken, onu görmezden geldiğimi görmeniz ne güzel. Kötü görünmek için güzel bir girişim."

SIRADA NE VAR? United, La Liga devi Real Madrid'e Jude Bellingham ve Joselu'nun golleriyle 2-0 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar, pazar gecesi Las Vegas'ta Borussia Dortmund ile karşılaşacak.