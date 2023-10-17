Polis, Belçika'nın başkentinde oynanan Euro 2024 Elemeleri grup maçı öncesinde iki İsveç vatandaşını vuran kişiyi vurarak öldürdü.

BBC, 45 yaşındaki Abdesalem Lassoued'in Schaerbeek semtindeki bir kafede polis güçleri tarafından yakalanıp vurulduğunu bildirenler arasında yer alıyor.

Bu arada, pazartesi akşamı iki İsveçli taraftarın vurulmasının ardından paniğe kapılan taraftarların Brüksel'deki King Baudouin Stadı'nda sabah saat 4'e kadar kilitli kaldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Belçika ile İsveç arasında oynanan EURO 2024 Elemeleri grup aşaması maçı, Brüksel şehir merkezinde yaşanan talihsiz olayların, maç başlamadan önce stadyumda bulunanlara duyurulması nedeniyle devre arasında tatil edildi.

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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, saldırıda ölenlerin uyruklarından dolayı hedef alındığını iddia ederken şunları söyledi: "Fail, özellikle Belçika maçına gelmek için Brüksel'de bulunan İsveçli taraftarları hedef aldı.

"İki İsveçli taraftar hayatını kaybetti. Üçüncü bir kişi de ağır yaralı. Hastanede tedavisi sürüyor."

Daily Mail'in haberine göre, King Baudouin Stadyumu'nda bulunanlar, tam olarak neler olup bittiğine dair soruşturmalar ve güvenlik nedeniyle salı sabahının erken saatlerine kadar kontrol altına alındı.

Belçika'da İngiliz bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Reims Teknik Direktörü Will Still de stadyumda mahsur kalanlar arasındaydı.

BFMTV'ye konuşan Still, "Hâlâ stadyumda kilitliyiz ve çıkışa izin verilmiyor. Bu, herkes için biraz karışık bir durum."

Bu arada, oyuncular ve maç görevlileri de stadyumda tutuldu. Manchester United ve İsveç'in defans oyuncusu Victor Lindelöf, seyircilerin yalnızca silahlı polislerin eşlik etmesi durumunda ayrılmalarına izin verilmesi kararını destekledi. Lindelöf, şunları söyledi:

"Güvenlik ekibimiz durumu iyi idare etti ve bizi rahatlattı.

"Belçika zaten turnuvaya katılmaya hak kazandı ve bizim, Avrupa Şampiyonası'na gitme fırsatımız yok. Bu yüzden oynamak için bir neden göremiyorum."

İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, kendisi ve oyuncularının maçın tatil edilmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Devre arası için içeriye girdiğimde bu olayı öğrendim. Bir anda bunun tamamen gerçek dışı olduğunu hissettim. Bugün nasıl bir dünyada yaşıyoruz?

"Soyunma odasına geldim ve takım konuşmaya başladığında, mağdurlara ve ailelerine saygımızdan dolayı oynamak istemediğimiz konusunda yüzde 100 anlaştık."