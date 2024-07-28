Michael Owen, Neymar’ın Chelsea’ye transfer olmasının en uygun seçenek olduğunu düşünüyor.

Breizlyalı futbol efsanesi Neymar şu anda Al Hilal'de forma giyiyor, ancak 32 yaşındaki oyuncunun, Suudi Pro Ligi'nden ayrılmayı düşündüğü yönündeki haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Brezilyalı oyuncu, eski formunu yakalamakta zorlanıyor gibi görünse de, herhangi bir kulüp onu transfer etmeyi göze alabilir.

Prime Casino'ya konuşan Liverpool'un eski forveti Michael Owen, Chelsea’nin Neymar için bir seçenek olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Owen ne söyledi?

"Neymar'ın Premier Lig'e transferi ilginç olurdu, ancak finansal koşullara bağlı. Büyük bir üne sahip ve ticari olarak birçok kişi için harika bir karar olurdu, ancak çok fazla para gerektiği de ortada.

Neymar kesinlikle harika bir oyuncu ve romantik bir yanı da var, ancak bu durum birkaç risk de içeriyor. Adı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile anılıyordu, sonra Kylian Mbappe ve Neymar geldi, ancak şimdi dünyanın en iyi oyuncularını düşündüğünüzde, Neymar ilk üçte akla gelmeyebilir.

Oyuncunun yıldızı biraz sönmüş gibi görünüyor. Ancak kesinlikle inanılmaz yetenekli ve maaş talepleri astronomik değilse, birisi onu transfer etmek isteyecektir. Jurgen Klopp tarzı bir oyuncu olduğunu sanmıyorum, yüksek enerjili ve yüksek baskılı oyun tarzına uygun değil. Arne Slot için de aynı şeyi söyleyebilirim.

Farklı bir takıma uygun olabilir, ancak Liverpool’un böyle bir oyuncuyla ilgileneceğini sanmıyorum. Neymar2ı Manchester United'da da hayal edemiyorum. Cristiano Ronaldo'yu, enerji ve yüksek baskı oyununda harika olmadığı için gönderdiler."

Londra'da, ışıkların altında oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Premier Lig'de Chelsea'nin en olası seçenek olduğunu düşünüyorum, böyle bir kulübe gitmeyi çok sevecektir."