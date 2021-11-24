Alman devi Bayern Münih'de aşı yoksa maaş da yok

Bayern Münih'in forveti Eric Maxim Choupo-Moting'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Alman kulübü aşısız oyuncularının maaşlarında kesinti yapacak.

Kamerunlı futbolcu, kulüpteki aşılanmamış 5 oyuncudan birisi durumunda bulunuyor.

32 yaşındaki forvet, Covid-19 pozitif olan bir kişiyle temasa geçtiği için zaten karantinadaydı, ancak şimdi kendisi virüse yakalandı ve evindeki izolasyon süreci başladı.

Bayern Münih'de Moting dışında Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala ve Michael Cuisance'ın aşıyı reddetmesinin ardından kaçırdıkları her maç veya antrenman için ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, çarşamba günü Choupo-Moting'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Kamerunlu oyuncunun 10 gün boyunca takımdan ayrı kalacağı söylenirken konuyla ilgili finansal olarak yeni bir düzenlemeye gideceği vurgulanıyor.

Ne söylendi?

Bild'in haberine göre Bayern Münih, geçtiğimiz hafta aşısız oyuncularına maaş kesintisi uygulayacak.

Bayern Münih, cuma günü Augsburg'a 2-1 yenilirken yıldız orta saha oyuncusu Kimmich'den yoksundu. Alman kulübünün, alınan bu şok yenilgiden sonra maaş kesintisi kararını onayladığı belirtiliyor.

Augsburg maçına Gnabry ilk 11'de başlarken Musiala ve Choupo-Moting mücadeleye yedek kulübesinden dahil oldu. Cuisance ise maçta forma şansı bulamadı.

Bu dört oyuncu, Almanya'daki maaş kesintileriyle ilgili raporların ortaya çıkmasının ardından yeni bir Covid vakası nedeniyle karantinaya alındı.

Bu durum, dört oyuncunun da salı gecesi Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında forma giyememesine sebep oldu.

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