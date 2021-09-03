Brezilya-Şili gerginliği sürüyor: "Kim bu palyaço?"

Brezilya ve Şili milli takımlarının yıldızları arasındaki mücadele yeşil sahanın ardından sosyal medyaya taşındı.

Premier Lig'de Everton forması giyen Brezilyalı Richarlison ile Inter'de top koşturan Şilili Arturo Vidal arasındaki söz düellosu bu yaz Copa America sırasında başlamıştı.

Ev sahibi Brezilya, çeyrek finalde Şili’yi 1-0 yenerek turnuvanın dışına itmişti. Maçın ardından Instagram’da bir paylaşım yapan Vidal, “Şili’de görüşürüz, hakemlerin yardımı olmadan” sözleriyle Brezilya’yı hedef almıştı.

Vidal’in randevu verdiği maç, Santiago’da oynanan Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri mücadelesiydi. Ancak Everton Ribeiro’nun golüyle 1-0 kazanan Brezilya, Şili’yi deplasmanda da devirmeyi başardı.

Ne söylediler?

Brezilyalılar elbette Vidal’in iddialı açıklamalarını unutmamıştı. Brezilya’da yayın yapan TNT Sports kanalı Instagram’da söz konusu demeçleri yeniden gündeme getirdi. Richarlison ise paylaşımın altına, “Bunu onlar istedi” yorumunu yaptı.

Vidal ise bu göndermeye kayıtsız kalmadı. Richarlison’un kafasının palyaço emojisiyle değiştirildiği bir fotoğraf paylaşan Vidal, gönderiye “Kim bu palyaço?” mesajını ekledi.

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Vidal ile Richarlison arasındaki sosyal medya düellosundan kimin galip çıktığı bilinmez, ama sahada kazananın Brezilya olduğu bir gerçek.

Elemelerde yedide yedi yapan Sambacılar 21 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Geride kalan maçlarda sadee altı puan toplayabilen Şili ise 2018’in ardından 2022 Dünya Kupası’nı da kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Güney Amerika elemelerinde ilk dört sırayı alan takımlar doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Beşinci ise playoff’ta mücadele edecek.

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