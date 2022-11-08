Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu nasıl? Sambacılar, 2022 Katar'da hangi futbolcularla yarışacak?

Brezilya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu nasıl, hangi futbolcular Katar'a gidiyor?

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım başlarken turnuvada mücadele edecek milli kadrolar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Turnuvanın favorilerinden biri olan Brezilya, 26 kişilik kadroyu açıkladı.

Tite yönetimindeki Sambacılar, Neymar, Gabriel Jesus, Vinicius Jr., Richarlison gibi isimlerle 2022 Dünya Kupası'na uzanmaya çalışacak.

Peki Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu nasıl? Hangi oyuncular turnuvada yer alacak? Brezilya, Dünya Kupası'nda hangi takımlarla oynayacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

Brezilya, PSG'nin yıldızı Neymar, Real Madrid'in genç yeteneği Vinicius Jr., Richarlison, Raphinha, Casemiro gibi oyuncularla turnuvanın favorilerinden.

Pozisyon Oyuncular Kaleciler Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) Savunma Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus) Orta saha Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United) Forvet Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)

Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles de Brezilya'nın 26 kişilik kadrosunda yerini aldı. Ayrıca 2 Copa America, 2 Konfederasyon Kupası ve Olimpiyat şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Dani Alves de Sambacılarla turnuvaya gidenler arasında.

Brezilya hangi takımlarla oynayacak?

Brezilya, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 24 Kasım'da Sırbistan'a karşı oynayacak. Ardından 28 Kasım'da İsviçre'ye karşı mücadele verecek. Sambacılar, 2 Aralık'ta Kamerun sınavına çıkacak.

Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar ile Ekvador arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Ardından 21 Kasım'da diğer grup maçlarına geçilecek.

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