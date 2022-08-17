Güney Amerikalı hoca, Fransız yıldızın görüşlerini kabul etmiyor ve tam aksini düşünüyor.

Tite, Kylian Mbappe'nin Güney Amerika takımlarının Dünya Kupası'na katılmasının Avrupa'daki takımlara göre daha kolay olduğu iddiasına yanıt verdi.

Avrupa, uluslararası futbolun en prestijli turnuvasını son dönemde domine etti ve son dört kupayı Avrupa'daki takımlar kazandı.

Bir Güney Amerika ekibi, Brezilya'nın finalde Almanya'yı yendiği 2002'den bu yana zafer kazanamadı.

Arjantin, bu galibiyet serisini 2014'te bitirmeye en çok yaklaşan ekip oldu, ancak son finalde Almanya'ya mağlup oldu.

Ne söylendi?

Mayıs ayında, dört yıl önce Fransa ile Dünya Kupası'nı kaldıran Mbappe, Güney Amerika takımlarının neden zorlandığına dair bir açıklama yaptı:

"Arjantin ve Brezilya, Güney Amerika'da bu düzeyde bir rekabete sahip değil.

"Futbol, Avrupa'daki kadar gelişmiş değil. Bu yüzden, Dünya Kupası'nı en son kazananlar Avrupalılar."

Tite, Mbappe'nin iddialarına nasıl yanıt verdi?

Paris Saint-Germain'in yıldızı Mbappe, yorumlarından dolayı Inter ve Arjantinli forvet Lautaro Martinez tarafından da çoktan eleştirilmişti.

Ve şimdi Tite, onun görüşlerini sorgulayan son futbol insanı oldu.

ESPN Brezilya ile yaptığı röportajda CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Federasyonu) Dünya Kupası elemelerini savunmak için "Belki [Mbappe] bu Uluslar Ligi karşılaşmalarından veya Avrupa hazırlık maçlarından bahsediyor, ama Dünya Kupası elemelerinden değil" dedi.

Tite şunları ekledi: "Kusura bakmayın, bizim futbol oyanayacak bir Azerbaycan'ımız yok.

"Bizim ara vermemizi sağlayacak bir takımımız yok.

"Buradaki elemeler, [Avrupa elemelerinin] grup aşamasından çok daha yüksek bir zorluk derecesine sahip."

Bir Güney Amerika takımı 2022 Dünya Kupası'nı kazanabilir mi?

Brezilya 20 yıldır Dünya Kupası'nı kazanamadı, ancak bu onları bu kış düzenlenecek olan turnuvanın favorisi olmaktan alıkoymadı.

Ancak, bir dizi güçlü Avrupa takımının sert rekabetiyle karşılaşacaklar. Fransa ve Euro 2020 finalisti İngiltere'nin, İspanya ve Almanya'nın da başarılı olması bekleniyor.

Katar 2022, muhtemelen Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olacak ve bu yüzden, Arjantin'in de favori takımlardan birisi olabileceği konuşuluyor.

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