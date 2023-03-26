Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ve şu anda Real Madrid’i çalıştıran Carlo Ancelotti’nin en güçlü aday olduğunu açıkladı. Tite’nin Dünya Kupası sonrasında görevini bırakmasının ardından başlayan arayışta öne çıkan Ancelotti’nin kariyerine ve saygınlığına dikkat çekildi.

“Ancelotti futbol dünyasındaki tüm oyunculardan büyük bir saygı görüyor. Sadece Ronaldo veya Vinicius Jr’dan değil onun yönetiminde oynayan herkes ona karşı büyük bir sempati besliyor.

Çalışma tarzındaki dürüstlüğüne ve başarılarını uzun yıllara yaymasına hayranım. O çok sayıda başarısı olan üst düzey bir teknik direktör ve umarız daha fazlasını da elde edebilir.

Ancelotti sadece oyunculardan değil taraftarlardan da büyük bir saygı görüyor. Brezilya’da nereye gidersem gideyim her stadyumda taraftarların bana sorduğu ilk isim o.

Allah’a inanalım ve uygun zamanı bekleyelim. Brezilya Milli Takımı’nın yeni direktörü olup olmayacağını göreceğiz.

Tüm teknik direktörlerin yaptığı işe ve çalıştıkları kulüplere saygı duyuyoruz. Bu nedenle doğru zamanı bekleyecek sabrımız var.

Bir sonraki teknik direktörümüz henüz belli değil ama kesinlikle oyuncuların saygı ve hayranlık duyacağı bir isim olacağını söyleyebiliriz”