Brest - Paris Saint-Germain: Maç detayları

1. Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 ile Paris Saint-Germain, 13 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Yenilgisiz ev sahibi, şampiyonu ağırlıyor

Stade Brestois 29, 2026/27 Ligue 1 sezonunun 4. haftasında Stade Francis-Le Blé'de Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Sezondaki ilk galibiyetinin ardından Brest, taraftarı önünde ligdeki yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor. PSG için ise Brittany deplasmanı, Şampiyonlar Ligi mesaisi tam anlamıyla başlamadan önce alınan bir darbenin ardından toparlanmak adına anında bir fırsat sunuyor.

Getty Images

Les Pirates'ta Doumbia'nın dublesi Le Havre'ı yıktı

Stade Brestois 29, 3. haftada (5 Eylül) Le Havre AC deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından pazar gününe yüksek moralle giriyor. Orta saha oyuncusu Kamory Doumbia, Brest adına yıldızlaştı; 12. dakikada penaltıdan skoru açtı ve 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu sonuç, Le Mans FC ve Toulouse FC ile peş peşe alınan 2-2'lik beraberliklerin üzerine geldi ve Brest'i ligde üç maç sonunda beş puana taşıdı.

Getty Images

Monaco'nun geri dönüşü, Parc des Princes'te Les Parisiens'in gecesini bozdu

Paris Saint-Germain, 3. haftada (4 Eylül) sahasında AS Monaco'ya 2-1 yenildikten sonra yeniden ayar tutturmak için batıya gidiyor. Marquinhos, 31. dakikadaki golüyle PSG'ye devre arasında 1-0'lık üstünlük sağladı, ancak Monaco ikinci yarıda Flávio Nazinho ve Stanis Idumbo'nun golleriyle geri dönerek üç puanın tamamını aldı. Sezona Stade Rennais (2-2) ve LOSC Lille (2-2) beraberlikleriyle başlayan Luis Enrique'nin ekibi, iki puanda bulunuyor ve ligdeki ilk galibiyetini arıyor.

Ancak Enrique'nin ekibi, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde yeniden acımasız yüzünü gösterdi ve Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti.

Brittany'de yüksek baskılı sınav

Tarihsel olarak bu eşleşmede avantaj PSG'de olsa da Brest'in iyi organize olmuş orta blok savunması ve disiplinli geçiş oyunu ciddi bir engel oluşturuyor. Brest, kontra ataklarda Kamory Doumbia ile Ludovic Ajorque'u beslemeye çalışacak, PSG ise merkezde oyunun temposunu kontrol etmek ve Brest savunmasının kilidini açmak için Vitinha ile Khvicha Kvaratskhelia'ya güvenecek. Sezonun bu erken bölümünde önemli ivmenin söz konusu olduğu mücadelede, pazar günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmayı vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Brest: Selvik; Zogbe, Le Guen, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Takım haberleri ve kadrolar

Brest, Brendan Chardonnet, Mamady Diambou ve Kenny Lala'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği bu maça çıkarken, Julien Lachuer'in uğraşması gereken herhangi bir ceza durumu bulunmuyor. Olası bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve daha fazla güncellemenin santraya yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

PSG'nin mevcut kadro verilerinde listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza bulunmuyor. Luis Enrique'nin elinde tam kadro var, ancak son haftalarda yaptığı tercih seçimleri, Monaco yenilgisinde Ousmane Dembele'yi yedek bırakma kararı da dahil olmak üzere, tartışma yarattı.

Form durumu

Brest, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı; dokuz gol atıp yedi gol yedi. Takımın son maçı Ligue 1'de Le Havre deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetti ve daha önceki lig fikstürlerinde hem Toulouse hem de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek yenilgi ise sezon öncesi hazırlık maçında Nottingham Forest karşısında 2-0'lık skorla geldi.

PSG'nin son beş maçı daha dalgalı bir tablo ortaya koyuyor: bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi. Son sonuçları, Ligue 1'de Monaco karşısında sahada alınan 2-1'lik yenilgiydi. Ayrıca Super Cup'ta Lens'e 1-0 kaybettiler, ancak bu seriye UEFA Super Cup'ta Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başladılar. Ligue 1'de Lille ve Rennes karşısında alınan beraberlikler de, iç sahada henüz istikrarlı formunu bulamayan bir takımı yansıtan bu seriyi tamamlıyor.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 10 Mayıs 2026'da Ligue 1'de Parc des Princes'te PSG'nin 1-0 kazandığı maçtı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmanın tamamını PSG kazandı; buna Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 10-0'lık skorla alınan iki galibiyet de dahil. Brest, PSG ile oynadığı son üç maçta henüz gol atamadı.