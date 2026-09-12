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1. Lig
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Stade Francis le Ble
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Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Brest - Paris Saint-Germain
1. Lig
Brest
Paris Saint-Germain

Ligue 1'de Stade Brestois 29 ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Bu pazar gecesi Stade Francis-Le Blé'de oynanacak karşılaşma öncesinde 3. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Brest - Paris Saint-Germain: Maç detayları

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1. Lig - Hafta 4
Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 ile Paris Saint-Germain, 13 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Yenilgisiz ev sahibi, şampiyonu ağırlıyor

Stade Brestois 29, 2026/27 Ligue 1 sezonunun 4. haftasında Stade Francis-Le Blé'de Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Sezondaki ilk galibiyetinin ardından Brest, taraftarı önünde ligdeki yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor. PSG için ise Brittany deplasmanı, Şampiyonlar Ligi mesaisi tam anlamıyla başlamadan önce alınan bir darbenin ardından toparlanmak adına anında bir fırsat sunuyor.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTGetty Images

Les Pirates'ta Doumbia'nın dublesi Le Havre'ı yıktı

Stade Brestois 29, 3. haftada (5 Eylül) Le Havre AC deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından pazar gününe yüksek moralle giriyor. Orta saha oyuncusu Kamory Doumbia, Brest adına yıldızlaştı; 12. dakikada penaltıdan skoru açtı ve 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu sonuç, Le Mans FC ve Toulouse FC ile peş peşe alınan 2-2'lik beraberliklerin üzerine geldi ve Brest'i ligde üç maç sonunda beş puana taşıdı.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images

Monaco'nun geri dönüşü, Parc des Princes'te Les Parisiens'in gecesini bozdu

Paris Saint-Germain, 3. haftada (4 Eylül) sahasında AS Monaco'ya 2-1 yenildikten sonra yeniden ayar tutturmak için batıya gidiyor. Marquinhos, 31. dakikadaki golüyle PSG'ye devre arasında 1-0'lık üstünlük sağladı, ancak Monaco ikinci yarıda Flávio Nazinho ve Stanis Idumbo'nun golleriyle geri dönerek üç puanın tamamını aldı. Sezona Stade Rennais (2-2) ve LOSC Lille (2-2) beraberlikleriyle başlayan Luis Enrique'nin ekibi, iki puanda bulunuyor ve ligdeki ilk galibiyetini arıyor.

Ancak Enrique'nin ekibi, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde yeniden acımasız yüzünü gösterdi ve Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti.

Brittany'de yüksek baskılı sınav

Tarihsel olarak bu eşleşmede avantaj PSG'de olsa da Brest'in iyi organize olmuş orta blok savunması ve disiplinli geçiş oyunu ciddi bir engel oluşturuyor. Brest, kontra ataklarda Kamory Doumbia ile Ludovic Ajorque'u beslemeye çalışacak, PSG ise merkezde oyunun temposunu kontrol etmek ve Brest savunmasının kilidini açmak için Vitinha ile Khvicha Kvaratskhelia'ya güvenecek. Sezonun bu erken bölümünde önemli ivmenin söz konusu olduğu mücadelede, pazar günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmayı vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Brest: Selvik; Zogbe, Le Guen, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Takım haberleri ve kadrolar

Brest vs Paris Saint-Germain Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Brest crest
Brest
B29
Diziliş
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
E. SelvikE. SelvikG. LlorisG. Lloristeam-logoK. LalaB. LockoB. Lockoteam-logoR. Le Guenteam-logoK. DoumbiaM. BaldeM. Baldeteam-logoP. MboupJ. ChotardJ. Chotardteam-logoH. MagnettiL. AjorqueL. AjorqueM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesA. HakimiA. HakimiF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. DoueD. DoueO. DembeleO. Dembele
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Brest

İlk 11

Paris Saint-Germain

Teknik direktör

  • J. Lachuer
  • Luis Enrique

Brest, Brendan Chardonnet, Mamady Diambou ve Kenny Lala'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği bu maça çıkarken, Julien Lachuer'in uğraşması gereken herhangi bir ceza durumu bulunmuyor. Olası bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve daha fazla güncellemenin santraya yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

PSG'nin mevcut kadro verilerinde listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza bulunmuyor. Luis Enrique'nin elinde tam kadro var, ancak son haftalarda yaptığı tercih seçimleri, Monaco yenilgisinde Ousmane Dembele'yi yedek bırakma kararı da dahil olmak üzere, tartışma yarattı.

Form durumu

B29

B29 - Form

VEN
B2-2
NFO
K2-0
LEM
B2-2
TFC
B2-2
LEH
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
PSG

PSG - Form

RCL
K1-0
REN
B2-2
LIL
B2-2
ASM
K1-2
SLB
K6-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Brest, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı; dokuz gol atıp yedi gol yedi. Takımın son maçı Ligue 1'de Le Havre deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetti ve daha önceki lig fikstürlerinde hem Toulouse hem de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek yenilgi ise sezon öncesi hazırlık maçında Nottingham Forest karşısında 2-0'lık skorla geldi.

PSG'nin son beş maçı daha dalgalı bir tablo ortaya koyuyor: bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi. Son sonuçları, Ligue 1'de Monaco karşısında sahada alınan 2-1'lik yenilgiydi. Ayrıca Super Cup'ta Lens'e 1-0 kaybettiler, ancak bu seriye UEFA Super Cup'ta Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başladılar. Ligue 1'de Lille ve Rennes karşısında alınan beraberlikler de, iç sahada henüz istikrarlı formunu bulamayan bir takımı yansıtan bu seriyi tamamlıyor.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Kafa Kafaya

BrestÇizimParis Saint-Germain
0
0
5
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
MS
2Attığı Gol19
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 10 Mayıs 2026'da Ligue 1'de Parc des Princes'te PSG'nin 1-0 kazandığı maçtı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmanın tamamını PSG kazandı; buna Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 10-0'lık skorla alınan iki galibiyet de dahil. Brest, PSG ile oynadığı son üç maçta henüz gol atamadı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
RennesRennesREN
431085+310
K
K
K
B
2
AS MonacoAS MonacoASM
330051+49
K
K
K
3
Paris FCParis FCPAR
321062+47
K
K
B
4
LyonLyonOL
321062+47
K
B
K
5
LilleLilleLIL
321052+37
K
B
K
6
StrasbourgStrasbourgSTR
320187+16
K
K
K
7
BrestBrestB29
312065+15
K
B
B
8
LorientLorientFCL
31112204
K
K
B
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
K
K
B
10
LensLensRCL
310265+13
K
K
K
11
MarseilleMarseilleOM
41036603
K
K
K
K
12
AngersAngersSCO
310245-13
K
K
K
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
K
B
B
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
B
K
B
15
NiceNiceNCE
302114-32
B
K
B
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
K
B
K
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
K
B
K
18
AuxerreAuxerreAJA
3003411-70
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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