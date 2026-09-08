Brest - Paris Saint-Germain: Maç detayları

1. Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 ile Paris Saint-Germain, 13 Eylül 2026'da TSİ 21.45'te (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Yenilgisiz ev sahibi, şampiyonu ağırlıyor

Stade Brestois 29, 2026/27 Ligue 1 sezonunun 4. haftasında Stade Francis-Le Blé'de Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Sezonun ilk galibiyetini yeni alan Brest, iç sahadaki taraftarı önünde ligdeki yenilgisiz serisini korumayı hedefliyor. PSG açısından ise Brittany deplasmanı, Şampiyonlar Ligi mesaisi tam anlamıyla başlamadan önce gelen bir aksiliğin ardından toparlanmak için anında bir fırsat sunuyor.

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Les Pirates'ta Doumbia'nın dublesi Le Havre'ı yıktı

Stade Brestois 29, 3. haftada (5 Eylül) Le Havre AC deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından pazar gününe özgüvenli giriyor. Brest'te orta saha oyuncusu Kamory Doumbia yıldızlaştı; 12. dakikada penaltıdan skoru açtı, 51. dakikada ise farkı ikiye çıkardı. Bu sonuç, Le Mans FC ve Toulouse FC ile art arda alınan 2-2'lik beraberliklerin üzerine geldi ve Brest'i üç lig maçında beş puana taşıdı.

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Monaco'nun geri dönüşü, Parc des Princes'te Les Parisiens'ın gecesini bozdu

Paris Saint-Germain, 3. haftada (4 Eylül) sahasında AS Monaco'ya 2-1 yenilmesinin ardından yeniden ayar tutturmak için batıya gidiyor. Marquinhos, 31. dakikadaki golüyle PSG'ye devre arasında 1-0'lık üstünlük sağladı, ancak Monaco ikinci yarıda Flávio Nazinho ve Stanis Idumbo'nun golleriyle geri dönerek üç puanı aldı. Sezona Stade Rennais (2-2) ve LOSC Lille (2-2) beraberlikleriyle başlayan Luis Enrique'nin ekibi, iki puanda bulunuyor ve ligdeki ilk galibiyetini arıyor.

Brittany'de yüksek baskılı sınav

Tarihsel olarak bu eşleşmede üstünlük PSG'de olsa da, Brest'in organize orta blok savunması ve disiplinli geçiş oyunu ciddi bir engel oluşturuyor. Brest, kontra ataklarda Kamory Doumbia ile Ludovic Ajorque'u beslemeye çalışacak; PSG ise merkezde tempoyu kontrol etmek ve Brest savunmasının kilidini açmak için Vitinha ile Khvicha Kvaratskhelia'ya güveniyor. Sezonun başındaki kritik ivmenin belirleyici olacağı mücadelede, pazar günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmayı vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Brest, Brendan Chardonnet, Mamady Diambou ve Kenny Lala'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği maça çıkıyor. Julien Lachuer'nin ise uğraşması gereken bir ceza sorunu bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

PSG'nin mevcut kadro verilerinde herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncu görünmüyor. Luis Enrique'nin elinde tam kadro var, ancak son haftalarda yaptığı tercihleri tartışma yarattı; buna Monaco yenilgisinde Ousmane Dembele'yi yedek bırakma kararı da dahil.

Form durumu

Brest, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı; dokuz gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Le Havre deplasmanında 2-1 kazandı, daha önceki lig karşılaşmalarında ise hem Toulouse hem de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Bu serideki tek yenilgi, sezon öncesi hazırlık maçında Nottingham Forest karşısında 2-0'lık skorla geldi.

PSG'nin son beş maçı daha dalgalı bir tablo ortaya koyuyor: bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi. Son sonuçları, Ligue 1'de Monaco'ya karşı alınan 2-1'lik iç saha mağlubiyeti oldu. Ayrıca Süper Kupa'da Lens'e 1-0 kaybettiler, ancak bu seriye UEFA Süper Kupa'da Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başladılar. Ligue 1'de Lille ve Rennes karşısında gelen beraberlikler, takımın ligde henüz istikrarlı formunu bulamadığını gösteren bir seriyi tamamlıyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 10 Mayıs 2026'da Ligue 1'de Parc des Princes'te PSG'nin 1-0 kazandığı maç oldu. Tüm kulvarlarda oynanan son beş randevuda PSG beş maçın tamamını kazandı; buna Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 10-0'lık skorla alınan iki galibiyet de dahil. Brest, PSG ile oynadığı son üç maçta henüz gol atamadı.