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1. Lig
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Stade Francis le Ble
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Yardımcı olanlar:

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 maç ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Brest - Paris Saint-Germain
1. Lig
Brest
Paris Saint-Germain

Ligue 1'de Stade Brestois 29 ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Pazar gecesi Stade Francis-Le Blé'de oynanacak bu karşılaşma öncesinde 3. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri inceliyoruz.

Brest - Paris Saint-Germain: Maç detayları

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1. Lig - Hafta 4
Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 ile Paris Saint-Germain, 13 Eylül 2026'da TSİ 21.45'te (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Yenilgisiz ev sahibi, şampiyonu ağırlıyor

Stade Brestois 29, 2026/27 Ligue 1 sezonunun 4. haftasında Stade Francis-Le Blé'de Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Sezonun ilk galibiyetini yeni alan Brest, iç sahadaki taraftarı önünde ligdeki yenilgisiz serisini korumayı hedefliyor. PSG açısından ise Brittany deplasmanı, Şampiyonlar Ligi mesaisi tam anlamıyla başlamadan önce gelen bir aksiliğin ardından toparlanmak için anında bir fırsat sunuyor.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTGetty Images

Les Pirates'ta Doumbia'nın dublesi Le Havre'ı yıktı

Stade Brestois 29, 3. haftada (5 Eylül) Le Havre AC deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından pazar gününe özgüvenli giriyor. Brest'te orta saha oyuncusu Kamory Doumbia yıldızlaştı; 12. dakikada penaltıdan skoru açtı, 51. dakikada ise farkı ikiye çıkardı. Bu sonuç, Le Mans FC ve Toulouse FC ile art arda alınan 2-2'lik beraberliklerin üzerine geldi ve Brest'i üç lig maçında beş puana taşıdı.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images

Monaco'nun geri dönüşü, Parc des Princes'te Les Parisiens'ın gecesini bozdu

Paris Saint-Germain, 3. haftada (4 Eylül) sahasında AS Monaco'ya 2-1 yenilmesinin ardından yeniden ayar tutturmak için batıya gidiyor. Marquinhos, 31. dakikadaki golüyle PSG'ye devre arasında 1-0'lık üstünlük sağladı, ancak Monaco ikinci yarıda Flávio Nazinho ve Stanis Idumbo'nun golleriyle geri dönerek üç puanı aldı. Sezona Stade Rennais (2-2) ve LOSC Lille (2-2) beraberlikleriyle başlayan Luis Enrique'nin ekibi, iki puanda bulunuyor ve ligdeki ilk galibiyetini arıyor.

Brittany'de yüksek baskılı sınav

Tarihsel olarak bu eşleşmede üstünlük PSG'de olsa da, Brest'in organize orta blok savunması ve disiplinli geçiş oyunu ciddi bir engel oluşturuyor. Brest, kontra ataklarda Kamory Doumbia ile Ludovic Ajorque'u beslemeye çalışacak; PSG ise merkezde tempoyu kontrol etmek ve Brest savunmasının kilidini açmak için Vitinha ile Khvicha Kvaratskhelia'ya güveniyor. Sezonun başındaki kritik ivmenin belirleyici olacağı mücadelede, pazar günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmayı vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Brest vs Paris Saint-Germain Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • J. Lachuer

Brest, Brendan Chardonnet, Mamady Diambou ve Kenny Lala'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği maça çıkıyor. Julien Lachuer'nin ise uğraşması gereken bir ceza sorunu bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

PSG'nin mevcut kadro verilerinde herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncu görünmüyor. Luis Enrique'nin elinde tam kadro var, ancak son haftalarda yaptığı tercihleri tartışma yarattı; buna Monaco yenilgisinde Ousmane Dembele'yi yedek bırakma kararı da dahil.

Form durumu

B29

B29 - Form

VEN
B2-2
NFO
K2-0
LEM
B2-2
TFC
B2-2
LEH
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
PSG

PSG - Form

AVL
K2-1
RCL
K1-0
REN
B2-2
LIL
B2-2
ASM
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Brest, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı; dokuz gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Le Havre deplasmanında 2-1 kazandı, daha önceki lig karşılaşmalarında ise hem Toulouse hem de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Bu serideki tek yenilgi, sezon öncesi hazırlık maçında Nottingham Forest karşısında 2-0'lık skorla geldi.

PSG'nin son beş maçı daha dalgalı bir tablo ortaya koyuyor: bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi. Son sonuçları, Ligue 1'de Monaco'ya karşı alınan 2-1'lik iç saha mağlubiyeti oldu. Ayrıca Süper Kupa'da Lens'e 1-0 kaybettiler, ancak bu seriye UEFA Süper Kupa'da Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başladılar. Ligue 1'de Lille ve Rennes karşısında gelen beraberlikler, takımın ligde henüz istikrarlı formunu bulamadığını gösteren bir seriyi tamamlıyor.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

BrestÇizimParis Saint-Germain
0
0
5
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
MS
2Attığı Gol19
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 10 Mayıs 2026'da Ligue 1'de Parc des Princes'te PSG'nin 1-0 kazandığı maç oldu. Tüm kulvarlarda oynanan son beş randevuda PSG beş maçın tamamını kazandı; buna Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 10-0'lık skorla alınan iki galibiyet de dahil. Brest, PSG ile oynadığı son üç maçta henüz gol atamadı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
330051+49
K
K
K
2
Paris FCParis FCPAR
321062+47
K
K
B
3
LyonLyonOL
321062+47
K
B
K
4
LilleLilleLIL
321052+37
K
B
K
5
RennesRennesREN
321075+27
K
K
B
6
StrasbourgStrasbourgSTR
320187+16
K
K
K
7
BrestBrestB29
312065+15
K
B
B
8
LorientLorientFCL
31112204
K
K
B
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
K
K
B
10
LensLensRCL
310265+13
K
K
K
11
MarseilleMarseilleOM
310265+13
K
K
K
12
AngersAngersSCO
310245-13
K
K
K
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
K
B
B
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
B
K
B
15
NiceNiceNCE
302114-32
B
K
B
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
K
B
K
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
K
B
K
18
AuxerreAuxerreAJA
3003411-70
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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