İngiltere Futbol Federasyonu, Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin 30 bahis kuralını daha ihlal etmekle suçlandığını duyurdu.

NE OLDU? Brentford ve İngiltere'nin forvet oyuncusu Toney, kasım ayında dört yıllık bir süre içinde 232 kez bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandı. Futbol Federasyonu şimdi 26 yaşındaki oyuncunun iki yıllık farklı bir dönemde 30 kural ihlali daha yaptığını açıkladı.

DAHA BÜYÜK RESİM: İlk suçlamaların haberi, Toney'nin İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasından günler sonra geldi. Ancak buna rağmen İcra Kurulu Başkanı Mark Bullingham, turnuvadan çıkarılmasının forvet aleyhindeki suçlamalarla ilgili olmadığı konusunda ısrar etti. Toney, soruşturma sürecinde federasyona yardımcı olacağını ve soruşturma bitene kadar yorum yapmayacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Federasyonun bildirisinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Ivan Toney, FA'in Bahis Kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı. Önceki suçlamaya ek olarak, Brentford FC forvetinin 14 Mart 2017 ile 18 Şubat 2019 arasında FA kurallarını 30 kez daha ihlal ettiği iddia ediliyor. Ivan Toney'nin bu iddialarayanıt vermesi için 4 Ocak 2023 Çarşamba gününe kadar süresi var."

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Toney, bu sezon Premier Lig'de oldukça etkileyici bir performans sergiliyor. İngiliz forvet 14 maçta 10 gol kaydetti.

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TONEY'İ NE BEKLİYOR? Forvet, Premier Lig'de Boxing Day'de Tottenham ile oynanacak maçta sahalara geri dönecek.