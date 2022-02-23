Antonio Conte, efsane forvet Alan Shearer'ın Premier Lig’deki gol rekorunu gözüne kestiren yıldız oyuncusu Harry Kane'i Tottenham’da kalmasını isterken yıldız oyuncusuna güveniyor.

Tottenham’ın yıldızı cumartesi günü Manchester City’e karşı attığı gollerle toplam gol sayısını 173'e çıkardı.

İngiliz golcü böylece; Newcastle, Blackburn ve Southampton’da oynayan efsane forvet Shearer'ın 260 gollük rekoruna yaklaştı.

İtalyan menajer, yıldız golcüsünün hırslı ve büyük bir futbolcu olduğundan bahsederken İngiliz oyuncuyla kupalar kaldırmak istiyor.

Ne söylendi?

Kane, çarşamba günü oynayacakları Burnley maçından önce Shearer'ın rekoruyla ilgili gazetecilere; "Bence kırılması gereken bir rekor. Shearer inanılmaz bir forvetti, bu yüzden ona yakın olmak bile harika.

“Bu kesinlikle başarmak istediğim bir şey ve bunun için daha fazla çalışıyorum” dedi.

Menajeri Conte ise Kane'in yaptığı açıklamaları destekledi, ancak daha da önemli bir konuya vurgu yaptı. İtalyan hoca, oyuncusuyla beraber kupa kazanabileceklerine de inanıyor.

Kane, geçtiğimiz yaz kupa kazanmak için kulüpten ayrılmak istedi ve Manchester City menajeri Pep Guardiola, ona yaptıkları dört teklifin reddedildiğini açıkladı.

O zamandan beri Spurs'te her şey değişti ve Conte, Nuno Espirito Santo'nun yerine göreve getirildi.

İtalyan menajer, şimdi ve sezonun geri kalanında başarabileceklerinin Harry Kane’in takımda kalmasını sağlayabileceğini umuyor.

Conte ne düşünüyor?

İtalyan menajer, "Harry büyük ve hırslı bir oyuncu. Bu şekilde olmalı çünkü dünya çapında bir forvetten bahsediyoruz" dedi ve ekledi:

“Rekorlar önemlidir, ancak aynı zamanda kupalar kaldırmak da önemlidir. Sadece kazanıp kupaları kaldırdığınızda kulübün tarihine adınızı yazdırırsınız.

“Bu tür bir oyuncuları ikna etmenin tek bir yolu var; çalışmak. Onları futbol bilginize inandırmak ve geliştirmektir. Ancak bu şekilde oyuncuların saygısını kazanırsınız.

“Birlikte önemli bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Kolay olmayacak ama bence Harry, diğer oyuncular gibi durumu anladı.

“Önemli bir şeyi geliştirmek ve inşa etmek için üç veya dört ay boyunca antrenman yapmalıyız."

Conte; sırtını inciten ve Burnley maçında oynamama ihtimali olan Kane'in sakatlığı hakkında ise gazetecilere esprili bir yanıt verdi:

“Harry Kane’in oynaması için tek ayağı olması yeter.”

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