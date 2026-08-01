İngiliz kulübü Brentford, Fransız ekibi Lens'ten Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare ile 45 milyon euro değerindeki rekor bir transferle anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Bu transfer, Premier Lig kulüplerinde yaşanan olağanüstü harcama dalgası kapsamında Londra kulübünün tarihindeki en pahalı transfer oldu.

Kulüp resmi açıklamasında, 24 yaşındaki oyuncunun kadroya katıldığını doğruladı. Oyuncunun bonservis değeri, geçen yaz 43 milyon euro karşılığında transfer olan Dango Ouattara adına kayıtlı olan önceki rekoru geride bıraktı.

2002 yılında Bamako'da doğan Sangare, Lens ile geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından etkileyici bir sicille geliyor. Takımın Fransa Ligi'nde ikinci olmasında ve Fransa Kupası'nı kazanmasında kilit bir unsur olan oyuncu, Fransa'daki ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.

Lens'teki eski teknik direktörü ve Crystal Palace'ın mevcut teknik direktörü Pierre Sage, Malili oyuncunun yeteneklerini şu sözlerle övdü: "Topu geri kazanma ve oyunu ileriye taşıma konusundaki etkinliği bu günlerde nadir görülen bir şey. Oyunla son derece olumlu bir ilişkisi var. Enerji dolu bir oyuncu ve topu aldığı anda oynamak istiyor."

Eski takım arkadaşı Malang Sarr da milli oyuncunun olgunluğunu överek şunları söyledi: "İlk antrenmandan itibaren, hakkında duyduğum tüm olumlu özellikleri teyit ettim. Olgunluğu gerçekten etkileyici. Topu istemekten ya da paslamaktan çekinmiyor, her iki yönde de ikili mücadelelerden keyif alıyor ve oyun kurma ile atakları başarıyla sonlandırma yeteneğine sahip."

Sangare, genç yaşına rağmen çeşitli bir profesyonel yolculuk geçirdi. 2020 yılında ülkesi Mali'den Avusturya ekibi Salzburg'a transfer oldu, ardından Rapid Wien onu 1,7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı, sonrasında Lens geçen yaz kendisine 13 milyon euro yatırım yaptı. Böylece bir yılda 3 katından fazla, muazzam bir mali sıçrama gerçekleştirdi.

Bu transfer, Premier Lig'de görülmemiş bir harcama dalgası kapsamında geliyor. Mevcut yaz transfer döneminde 8 kulüp kendi transfer rekorlarını kırdı. Bunların başında Morgan Rogers için 138 milyon euro ödeyen Chelsea, Elliot Anderson için 135 milyon ödeyen Manchester City ve Sandro Tonali için 108 milyon ödeyen Tottenham geliyor.

Brentford ise bu transferle, Jordan Henderson'ın Chelsea'ye beklenen ayrılığının ardından orta sahada oluşabilecek boşluğu doldurmayı hedefliyor. Bu adım, kulübün her geçen sezon daha da çetinleşen bir ligde büyümeye ve rekabet etmeye devam etme hırsı çerçevesinde geliyor.