Premier Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Brentford-Liverpool maçı 17 Ekim 2026'da EST ile 10.00'da, GMT ile 14.00'te başlayacak.

Brentford deplasmanı öncesi Liverpool için planları yeniden gözden geçirme zamanı

Sezona nispeten sağlam bir başlangıç yapan Liverpool, son maçında Anfield'da Manchester City'ye tartışmalı bir şekilde 0-3 yenildi. Bazı yorumcular, Ryan Gravenberch'in Manchester City karşısında gördüğü ikinci sarı kartın yerinde olup olmadığını tartıştı. Hollandalı orta saha oyuncusu bu maçta forma giyemeyecek. Dominik Szoboszlai'nin de yokluğunda bu durum, orta sahanın gerisinde kimi oynatacağı konusunda teknik direktör Andoni Iraola'ya zor bir karar bırakıyor. City yenilgisi Liverpool'un bu sezonki ilk mağlubiyetiydi ancak üç beraberlik, takımın puan tablosunda orta sıraların hemen üzerinde kalmasına yol açtı.

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Beraberlikleriyle öne çıkan Brentford'u yenmek zor

Bu sezon Premier League'de Liverpool'dan daha fazla berabere kalan yalnızca Brentford ve Everton var (4). Bu iki takım ve Manchester City, ligde henüz yenilgi almayan ekipler. Brentford, son maçında Aston Villa ile iki takımın da öne geçtikten iki dakika sonra rakibinin beraberlik golüne engel olamadığı, bir o yana bir bu yana dönen mücadelede 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Keith Andrews için kötü haber ise Alman kanat oyuncusu ve takımın en golcü ismi Kevin Schade'nin Aston Villa karşısında sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Schade'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlıklar

Brentford, Premier League'deki son yenilgisini 9 Mayıs'ta Manchester City karşısında aldı.

Brentford, geçen sezon sahasında oynadığı 19 Premier League maçının sekizinde berabere kaldı.

İki takım arasında Gtech Community Stadium'da oynanan son beş maçta 17 gol atıldı.

Liverpool, cezalı Gravenberch'in yanı sıra sakat olan Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo ve Alexander Isak'tan da yararlanamayacak.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Brentford'da bu maç öncesinde Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard ve Kevin Schade sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Keith Andrews ise muhtemel ilk 11'i açıklamadı.

Liverpool'un kadro seçiminde işi daha zor. Ryan Gravenberch, Manchester City karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı. Liverpool'da Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai ve Vitezslav Jaros da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Andoni Iraola, sahaya sürmeyi planladığı ilk 11'i açıklamadı. Maç saatine yaklaşıldıkça yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Form durumu

Brentford, son beş resmî maçında iki galibiyet ve üç beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Son olarak Premier League'de Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı. Bu dönemdeki en iyi sonucu ise Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetti. AFC Bournemouth ile 2-2, Sunderland ile 1-1 berabere kalan Brentford, Chelsea maçı dışındaki tek galibiyetini Carabao Cup'ta Reading'e karşı elde etti.

Liverpool, bu veri setinde yer alan son dört sonucunda iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Manchester City'ye 0-3 mağlup oldu. Bu yenilgiden önce AFC Bournemouth'u 1-0, Atlético Madrid'i 2-1 yendi ve Fulham deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Aynı dönemde Carabao Cup'ta Tottenham'ı da 3-1 mağlup etti.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım en son 24 Mayıs 2026'da karşılaştı. Anfield'da oynanan Premier League maçı 1-1 sona erdi. Bundan önce Brentford, Ekim 2025'te Gtech Community Stadium'da Liverpool'u 3-2 yenmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Liverpool üç, Brentford iki galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 16 gol atıldı.

Puan durumu

Premier League puan tablosunda Brentford dördüncü, Liverpool ise dokuzuncu sırada. Brentford üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken Liverpool'un üzerindeki takımlarla arasındaki farkı kapatmak için bir sonuca ihtiyacı var.