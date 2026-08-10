33 yaşındaki sol bek, yedi ila sekiz milyon euro tutarındaki çıkış maddesiyle Aston Villa'dan geliyor ve üç yıllık sözleşme alıyor.

Digne için bu, PSG'ye ikinci transferi oldu. OSC Lille'deki çıkışının ardından 2013'te 15 milyon euro karşılığında Fransa'nın başkentine transfer olmuştu. İki yıl ve 44 resmi maçın ardından kiralık olarak AS Roma'ya gitti, sonrasında ise 2016'da 16,5 milyon euro bonservisle kalıcı olarak Barcelona'ya transfer oldu. FC Everton ve Aston Villa'daki dönemlerinin ardından şimdi geri dönüş geldi.

33 yaşındaki Digne, 2021'den bu yana PSG'nin en yaşlı yeni transferi oldu; o yıl büyük bir transfer hamlesi kapsamında dönemin 34 yaşındaki Lionel Messi'si ve 35 yaşındaki Sergio Ramos gelmişti. Digne'in PSG'de bundan sonra sol bekte, tartışmasız Nuno Mendes'in yedeği olarak planlandığı belirtiliyor.

Digne, PSG'nin bu yaz dördüncü yeni transferi oldu

"Burada 10 yılı aşkın süre önce harika deneyimler yaşadıktan sonra Paris Saint-Germain'e dönmek benim için büyük bir onur. Kulübün yıllar içinde kendini nasıl geliştirdiğinden özellikle çok etkilendim" dedi Digne. "Campus'taki çalışma koşulları olağanüstü ve kulübün hedeflerini yansıtıyor. Bu yeni bölüme başlamayı ve tüm tecrübemi takımın hizmetine sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Paris Saint-Germain'in renklerini savunmak için yine elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Geçen sezon Digne, Villa'da çoğunlukla ilk 11'de yer aldı. Premier League'de Birmingham ekibiyle dördüncü sırada yer alırken, ayrıca Avrupa Ligi'nde zafere ulaştı. Yaz aylarında Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldı ve eleme turlarında sol bekte ilk tercih oldu.

Digne, PSG'nin bu yaz kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu. Daha önce 24 yaşındaki sağ kanat Maghnes Akliouche, 50 milyon euro karşılığında AS Monaco'dan; 21 yaşındaki sağ kanat Khalil Ayari, 1,5 milyon euro karşılığında Stade Tunisien'den ve 18 yaşındaki kaleci Alessandro Longoni de bonservissiz olarak AC Milan'dan gelmişti.