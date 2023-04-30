Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Chelsea'nin zorlandığını görmekten bir dereceye kadar zevk aldığını itiraf ediyor.

NE OLDU? Chelsea'nin 16 oyuncuyla sözleşme imzalaması, sahada onlara pek yardımcı olmadı. Maviler, hem Graham Potter hem de Frank Lampard yönetiminde kötü sonuçlar aldı. Londra ekibi, şimdi küme düşme potasının sadece 10 puan üzerinde. Liverpool'un ise 14 puan gerisinde bulunuyorlar.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Klopp, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse Chelsea'nin durumuyla alakalı kendimi biraz iyi hissediyorum. Çünkü onlar adına işler iyi gitmiyor. Bence onlar en iyi takımlar, ama bu şekilde olmayacağını görmek güzel. En iyi oyuncuları bir araya getirin ve işe yaramadığını düşünün. Futbolda öncelikle bir 'takım' kurmalısınız. Oradaki adamların hafife aldığı şey buydu ve hocalarına, yapması neredeyse imkânsız olan bir iş yüklediler. İki soyunma odanız olamaz, iki sahada antrenman yapamazsınız. İlişki kurmak için takım ruhu yaratmalısınız. Bu yüzden bunu gördüğüm için biraz mutluyum. Chelsea sonunda iyi olacak ve gelecek yıl inanılmaz derecede güçlü olacak. Ancak şu anda ben onları bir örnek olarak kullanıyorum. Biz bu şekilde yapamayız ve yapmayacağız da. Bu takım sansasyonel bir hikâye yazdı ve şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hepsi bu."

BÜYÜK RESİM: Liverpool bu sezon birçok problemle mücadele etti ve genel olarak kötü bir sezon geçiriyor. Ligde şu anda Manchester United'ın yedi puan gerisinde bulunuyorlar. Ancak Klopp, takımın gelecek sezon Avrupa Ligi'nde oynamakla yetinmek zorunda kalabileceğini kabul etmesine rağmen, yaz transfer dönemi açıldığında Chelsea'nin hatalarını tekrarlamama konusunda kararlı görünüyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Liverpool, pazar günü Tottenham Hotspur'u konuk edecek. Chelsea ise 2 Mayıs'ta deplasmanda Arsenal ile karşı karşıya gelecek.