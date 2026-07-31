Fransız kulübü Lille, Cezayirli oyuncusu Nabil Bentaleb'in sözleşmesini 2028 yazına kadar uzattığını açıkladı.

Lille'in internet sitesi, geçtiğimiz günlerde 2026 Dünya Kupası'na katılan 31 yaşındaki Bentaleb'in Fransız takımıyla yeni bir sözleşme imzaladığını aktardı.

Nabil Bentaleb, üstün teknik kalitesi, uzun pas yeteneği ve liderlik vasıfları sayesinde Lille'in orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncu, takım formasıyla 81 maça çıktı.

Cezayirli oyuncu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Lille ile yolculuğuma devam edeceğim için son derece mutluyum. Burada kalmaya devam etmek benim için son derece önemliydi, benim hedeflerimle kulübün hedefleri örtüşüyor ve güzel şeyler başarma konusunda ortak bir arzumuz var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Lille'de kalmak benim için mantıklı, çünkü bu kulüp bana futbol oynamaya devam etme fırsatı verdi ve bununla gurur duyuyorum."

Şu ifadeleri de kullandı: "Takıma geri dönmeyi ve yeni teknik ekiple çalışmayı büyük bir tutkuyla bekliyorum. Sahalara dönmek için büyük bir heyecan duyuyorum."

Lille, Fransa Ligi'ni üçüncü sırada tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Nabil Bentaleb, 2026 Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansının ardından raporların Manchester City'ye transfer olacağını öne sürdüğü Faslı Ayoub Bouaddi ile takım arkadaşı.