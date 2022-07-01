'Bosman Kuralı' nedir? Futbolda bedelsiz transfer ne anlama geliyor?

Sözleşmeleri sona erdikten sonra oyuncular kulüplerini değiştirebilir, ancak bunu mümkün kılmak için kural kitaplarının yeniden yazılması gerekiyordu.

Bedelsiz transferler artık modern futbolda günlük bir olay ve oyuncular genellikle başka bir yere gitmek için sözleşmelerini bitirmeye kararlı görünüyor.

Bu gibi durumlarda, takım değiştirmek için bir ücrete gerek yoktur - ancak bu her zaman böyle değildi.

Böyle bir hareket özgürlüğünü mümkün kılmak için 1995 yılında tarihi bir dava açıldı. Peki Bosman Kararı nedir ve transfer piyasasını nasıl etkiledi? GOAL, göz atıyor…

Futbolda bedelsiz transfer nedir?

Herhangi bir oyuncu sözleşmesinin sonuna geldiğinde ve yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varılmadığında bedelsiz bir transfer gerçekleşir.

Bu aşamada, iki taraf arasında yasal bir bağ olmadan, yeni bir meydan okuma için kararlar alınabilir.

Avrupa futbolunda sözleşmeler, genellikle yaz aylarında sona erme eğilimindedir.

Serbest oyuncu olmaya hazırlanan oyuncular, sözleşmeleri sona ermeden altı ay önce oynadıkları ülke dışındaki takımlarla görüşebilir.

Bunun gibi transferlerde herhangi bir transfer ücreti olmadığı için, kazançlı sözleşmeler ve imza paraları yaygındır.

'Bosman Kuralı' nedir?

Tüm bunlar, futbolun çehresini sonsuza dek değiştiren Bosman Kararı sayesinde mümkün.

Jean-Marc Bosman, 1990 yılında sözleşmesinin sonuna geldiğinde Belçika ekibi RFC Liege'de bir oyuncuydu.

Fransız takımı Dunkerque için ayrılmak istedi, ancak Liege'nin transfer taleplerini karşılamayı reddettiler ve anlaşma yapılmadı.

Bosman'ın ücretleri, artık kayıtlı bir oyuncu olmadığı için yüzde 70 oranında kesintiye uğradı ve davasını Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na götürmeye karar verdi. Burada transferin kısıtlanması nedeniyle takımına dava açtı.

1995 yılında, profesyonel futbolcular için emeğin serbest dolaşımına ilişkin bir karar çıkarıldı ve AB'de oyunculara getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.

Bosman kararı başka neleri etkiledi?

Bosman davasının etkilediği sadece transfer meseleleri değildi.

Bir dönüm noktası niteliğindeki davadan önce, takımlar herhangi bir kıta takımında üçten fazla yabancı oyuncu kullanması engelleniyordu. Aynı zamanda kulübün genç takımlarından çıkan en az iki oyuncuyu dahil etmek zorunda olduğu bir 'üç artı iki' kuralı vardı.

İngiliz takımları bu kurallardan çok etkilendi ve 1994'te Galli ve İskoç oyuncuların 'yabancı' olarak kabul edileceği belirlendi.

Bosman Kararı yürürlüğe girdikten sonra, taraflar istedikleri kadar AB oyuncusunu oynatmakta özgür oldu ve sadece AB üyesi olmayan futbolculara kısıtlamalar getirildi.

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