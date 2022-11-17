Borussia Dortmund yıldızı Sebastien Haller, testis tümörü ameliyatı olması gerektiğini açıkladı
- Haller ameliyat olacak
- İyimserliğini koruyor
- Yakın zamanda geri dönmeyi umuyor
NE OLDU? Borussia Dortmund ve Fildişi Sahili forveti Haller, yazdan bu yana kendisini oyundan uzak tutan kötü huylu testis tümörü için ameliyatı olacağını açıkladı. Haller, Ajax ile etkileyici bir dönemin ardından Dortmund'a transfer oldu, ancak rahatsızlığı nedeniyle henüz yeni kulübünde oynayamadı. Son zamanlarda kendisini formda tutmak için Hollanda kulübü ile antrenman yapıyor.
NE SÖYLENDİ? Haller iyimserliğini koruyor ve hayranlarına destekleri için şu sözlerle teşekkür ediyor: "Başından beri planlandığı gibi kemoterapi sonrası farklı olasılıklar düşünüldü. Size söylüyorum, benim için mücadele bitmedi. Beni tutan bu tümöre son vermek için ameliyat olmam gerekecek. Hepinize teşekkür ederim."
Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains.— Sébastien Haller (@HallerSeb) November 16, 2022
Merci à tous 💪🏽🙌🏽 pic.twitter.com/sFijTijLXu
HALLER'İ NE BEKLİYOR?: Ameliyat, sahaya bir an önce dönmeyi amaçladığından dolayı forvet için ileriye doğru olumlu bir adım. Umarız bu süreç sorunsuz şekilde atlatılır ve Haller, en kısa sürede sahalara geri döner.
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