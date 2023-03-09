Moukoko'nun yaşıyla ilgili ortaya ilginç bir iddia atıldı.

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'e göre, 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli yıldız futbolcunun gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı.

Bu belge Almanya'da büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

Detaylar neler?

İddialara göre Moukoko'nun gerçek yaşının 18 değil, 22 olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanan belgede, yıldız oyuncunun 2000 doğumlu olması dikkat çekti.

Borussia Dortmundlu oyuncunun yaşı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Moukoko'nun 2022-23 sezonu performansı

Alman yıldız, bu sezon sarı-siyahlı formayla 63 maça çıktı. Moukoko, söz konusu 63 mücadelede 11 gol kaydetti.

Yıldız futbolcunun bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.